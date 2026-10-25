Šála uvázaná za 5 vteřin: trik z Paříže, díky kterému budete vypadat elegantně i v obyčejném svetru

Šedý svetr, tmavé kalhoty a k tomu šála přehozená přes ramena bez ladu a skladu. V takovém oblečení chodí na podzim spousta lidí a nikdo se za nimi neotočí. Celý dojem přitom změní jediný úvaz, po kterém má i nejprostší pletenina kolem krku úhledný rámeček.
Uvážete ho ještě v předsíni a zrcadlo k tomu skoro nepotřebujete. Jeho pařížská přezdívka má navíc překvapivě londýnské příbuzné.
Pařížský uzel nosí i Londýn
Anglicky psané módní příručky mu říkají pařížský uzel nebo francouzská smyčka. Že by ho vymysleli zrovna v Paříži, ale nikdo nedokládá. Britové ho znají také pod jmény londýnských čtvrtí Chelsea a Hoxton, takže trik z Paříže je spíš úvaz s pařížskou pověstí. Na tom, jak dobře vypadá, to nic nemění.
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Celý úvaz stojí na jednom přehybu a jednom protažení. Šála se složí napůl a oba volné konce projdou smyčkou, která vznikla v místě ohybu. Proto ho hned napoprvé zvládne i ten, kdo šálu dosud jen omotával dokola.
Délka rozhoduje ještě před uvázáním
Přehyb spotřebuje polovinu délky šály. Kus pod 150 centimetrů proto po uvázání nechá jen krátké pahýly konců a uzel vyjede nahoru až ke krku. Se šálou dlouhou zhruba 180 centimetrů mají konce dost prostoru, aby volně visely přes hrudník.
Roli hraje i síla látky, protože v uzlu leží dvakrát přes sebe. Úhledný tvar mu proto dá hlavně tenká vlna. Objemná pletenina se v něm nafoukne do tlustého válce, který k silnému svetru přidá zbytečný objem.
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Kluzké hedvábí se v obyčejném uzlu rádo povoluje. Tady oba konce drží ve smyčce, takže látka neujíždí tolik jako při volném omotání.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vlastnost šály Co se osvědčí Proč Délka aspoň 150 cm, nejlépe kolem 180 cm přehyb spotřebuje polovinu délky, kratší šála nechá jen pahýly konců Tloušťka tenká vlna, k silnému svetru tenčí kousek látka leží v uzlu dvakrát, objemná pletenina se nafoukne do tlustého válce Kluzké hedvábí v tomhle uzlu drží lépe než při volném omotání oba konce jsou ve smyčce, takže látka tolik neujíždí Postup na tři pohyby Složte šálu napůl tak, aby konce ležely přesně přes sebe. Položte ji kolem krku tak, aby přehyb padal přes jedno rameno a oba cípy přes druhé. Cípy prostrčte smyčkou v místě přehybu a zlehka přitáhněte.
S trochou cviku vám to zabere pár vteřin. Pokud je šála hodně široká, můžete ji předtím ještě podélně složit, aby vznikl užší pruh.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let Volný uzel a vyrovnané konce
Uzel nestahujte těsně pod bradu. Když mezi ním a hrdlem zůstane mezera zhruba na šířku prstu, šála krk jen lehce obejme a nebude mačkat límec svetru.
Když u krku necháte mezeru zhruba na šířku prstu a konce srovnáte do stejné výšky, uzel nemačká límec a vypadá čistě. Ilustrační foto. Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.
Cípy pak srovnejte, aby visely zhruba do stejné výšky, třeba oba do poloviny hrudníku. Vyrovnaná délka dává uzlu čistý vzhled, díky kterému se hodí ke svetru, saku i kabátu.
Ke svetru podle vzoru
Hladký jednobarevný svetr tvoří pro tenhle uzel nejvděčnější pozadí, protože na klidné pletenině vynikne každý jeho záhyb. Pokud má vzor svetr i šála, výsledek snadno působí přeplácaně. K norskému nebo copánkovému svetru proto vezměte jednobarevnou šálu a tu se vzorem rybí kosti si nechte na dny s hladkou pleteninou.
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Kdo nechce nad barvou dlouho přemýšlet, vystačí si s klidnými odstíny, jako je antracitová nebo námořnická modrá, které ladí se vším. Když má šála přitáhnout pohled jako první, sáhněte po rezavé nebo švestkové.
Když fouká, provlékněte konce podruhé
Na větrné dny se hodí pevnější varianta. Po protažení konců posuňte uzel o kousek výš, smyčku stočte o půl otáčky a provlékněte jí oba konce podruhé. Vznikne zatočenější uzel, který se během dne tolik nepovoluje, takže ho nemusíte pořád upravovat.
Dvě vrstvy chrání krk před větrem
Šála v tomhle uzlu obepíná krk ve dvou vrstvách a mezeru u výstřihu ucpe tak dobře, že vítr nemá kudy proklouznout pod oblečení. Sundat ji jde stejně rychle. Jakmile vejdete do vytopené kanceláře nebo přijdete k někomu na návštěvu, stačí roztáhnout přehyb a šálu stáhnout z krku jedním pohybem.
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Zdroje: https://www.mrporter.com/en-us/journal/fashion/how-to-tie-a-scarf-691732, https://www.realmenrealstyle.com/scarf-parisian-knot-infographic/, https://tchiboblog.cz/jak-vazat-salu/, https://www.zeny.cz/clanek/moda/109732/cim-vetsi-tim-lepsi-objemne-saly-zustavaji-na-vrcholu-modnich-trendu, https://en.wikipedia.org/wiki/Hoxton_knot, https://themanual.com/fashion/how-to-tie-a-scarf, https://www.glami.cz/magazin/tipy/dej-sbohem-nude-8-originalnich-zpusobu-jak-uvazat-zimni-salu/, https://muzskystyl.cz/doplnky/vazani-saly/