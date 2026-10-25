Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález

Kdo někdy spal v japonském hotelu, zná tu chvíli váhání. Vedle záchodu svítí ovládací panel plný tlačítek a nováček netuší, co které z nich udělá. Právě tohle zařízení si dnes montují domů lidé v Americe, Evropě i jinde v Asii.
Úplná novinka to přitom není. Japonci tenhle vynález používají už přes 40 let, zbytek světa ho ale objevuje teprve teď.
Tlačítko místo role papíru
Řeč je o takzvaném washletu, tedy záchodovém prkénku se zabudovaným bidetem. Po stisknutí tlačítka vyjede zpod sedátka tenká tryska a omyje tělo proudem teplé vody. Sílu i teplotu proudu si každý nastaví podle sebe a nakonec tělo osuší teplý vzduch. Samotné sedátko je navíc vyhřívané.
Přečtěte si také: Tuhle chybu dělá s ranní kávou spousta Čechů. Střeva přitom umí zabrat už za 4 minuty Washlet po stisknutí tlačítka omyje tělo teplou vodou, osuší ho teplým vzduchem a sedátko navíc vyhřívá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Japonská firma TOTO, která washlet vyvinula, si teploty pečlivě vyladila už u prvního modelu z roku 1980. Voda tehdy měla 38 °C, prkénko 36 °C a vzduch na osušení 50 °C, přičemž stejně teplou vodu používají i dnešní washlety. Trysku si zařízení před použitím i po něm samo opláchne.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Prvek Co dělá Teplota u prvního modelu Voda z trysky omyje tělo, sílu i teplotu proudu si každý nastaví 38 °C Prkénko je vyhřívané 36 °C Vzduch nakonec osuší 50 °C
Ze záchodu tím papír úplně nemizí. Kdo chce, obejde se s washletem bez něj docela. Řada Japonců ale u role zůstává a mytí s ní prostě kombinuje, takže spotřeba papíru hlavně výrazně klesá.
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Samotný nápad mýt se přímo na záchodě Japonci nevymysleli. Sedátko s bidetem sestrojili už v roce 1957 ve Švýcarsku a TOTO zpočátku podobná zařízení dováželo z Ameriky pro nemocnice. Teprve vlastní japonská verze z nich ale udělala věc pro běžné domácnosti.
Když TOTO washlet v roce 1980 uvedlo na trh, uměl tři věci: mýt, sušit a hřát. Vývoj stál na zkušenostech asi 300 zaměstnanců firmy, podle kterých technici ladili úhel trysky.
Domácnosti si ho přesto osvojovaly pozvolna. V roce 1992 ho podle japonských statistik měla jen zhruba sedmina z nich a hranici deseti milionů dodaných kusů firma pokořila teprve v roce 1998. Průzkum japonského Úřadu vlády z března 2018 už ho ale napočítal ve více než 80 procentech domácností se dvěma a více členy.
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Na západních trzích se washlet prosazoval ztuha. Do Spojených států ho TOTO přivezlo ve druhé polovině 80. let, Američané se ale mytí na záchodě spíš ostýchali a firma se navíc potýkala s tím, kde vůbec reklamu umístit.
Situaci obrátila až pandemie covidu. Když Američané v obchodech marně sháněli toaletní papír, mnozí se poprvé začali poohlížet po jiném řešení a prodeje washletů vyskočily. Podle TOTO dnes zájem táhnou také sociální sítě, turisté, kteří washlet poprvé vyzkouší v Japonsku, a větší důraz na čistotu, který po covidu u lidí zůstal.
Prázdné regály na toaletní papír během pandemie přiměly řadu Američanů poprvé vyzkoušet washlet. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Loni v prosinci firma oznámila, že počet dodaných washletů v listopadu 2025 překročil 70 milionů. Prodává je ve více než 100 zemích a zahraniční trhy už tvoří přes 30 procent prodejů, přičemž nejrychleji roste zájem v Americe.
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Bidet patří v českých koupelnách spíš k výjimkám. Papíru ani vody u nás nikdy nebyl nedostatek a na samostatnou keramickou mísu vedle záchodu v běžné koupelně často nezbývá místo. Japonská multifunkční toaleta se k nám přesto pomalu dostává také.
Kdo nechce měnit celý záchod, může sáhnout po přídavném elektronickém sedátku. Nasadí se na stávající mísu místo běžného prkénka. Potřebuje ale přívod vody a elektrickou zásuvku v dosahu, takže kdo zrovna rekonstruuje koupelnu, udělá dobře, když si zásuvku u záchodu nechá připravit předem.
Kolik to stojí a co může zlobit
Za kompletní multifunkční toaletu dá kupující obvykle desítky tisíc korun. Výrazně méně stojí přídavné sedátko, o kterém byla řeč výše a které se jen nasadí na stávající mísu.
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Uvnitř sedátka je navíc elektronika, která se časem může pokazit, a opravu pak obvykle musí udělat přivolaný servisní technik. Sám výrobce s tím počítá a s rostoucími prodeji v zahraničí posiluje i svůj servis.
Ty nejdražší modely přitom jdou ještě dál. V srpnu 2025 začalo TOTO v Japonsku prodávat záchod, jehož senzor během použití změří tvar, barvu i množství stolice a výsledky pošle do aplikace v telefonu.
Zdroje: https://www.toto.com/en/press/pdf/news_251209_en.pdf, https://techxplore.com/news/2024-06-flush-japan-high-tech-toilets.html, https://www.nippon.com/en/features/h00185/high-tech-toilets-become-standard-household-equipment-in-japan.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Toilets_in_Japan, https://energozrouti.cz/clanek/trend-z-japonska-miri-do-ceskych-koupelen-cesi-kteri-ho-poridili-by-se-uz-nikdy-nevratili-zpet, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vecny-spor-o-bidety-proc-je-v-nekterych-statech-maji-za-samozrejmost-a-jinde-je-odmitaji-30040.html, https://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/7254-pridavna-a-elektronicka-bidetova-sedatka-moderni-a-jednoducha-varianta-pece-o-zdravi, https://www.boston.com/real-estate/untagged/2025/05/30/the-rise-of-the-japanese-toilet/