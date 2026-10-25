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Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález

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Kdo někdy spal v japonském hotelu, zná tu chvíli váhání. Vedle záchodu svítí ovládací panel plný tlačítek a nováček netuší, co které z nich udělá. Právě tohle zařízení si dnes...
Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález

Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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