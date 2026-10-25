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Miliardář Lukačovič veřejnosti předvedl letuschopného Spitfira za desítky milionů

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Miliardář a investor Ivo Lukačovič (Seznam.cz, Masaryk Holding) v sobotu 24. října na svém letišti Točná u Prahy představil nový přírůstek do své sbírky historických letadel - slavnou stíhačku z druhé světové války Supermarine Spitfire Mk.IXe (foto), na které tehdy létali i českoslovenští piloti.
Miliardář Lukačovič veřejnosti předvedl letuschopného Spitfira za desítky milionů

Miliardář Lukačovič veřejnosti předvedl letuschopného Spitfira za desítky milionů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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