Miliardář Lukačovič veřejnosti předvedl letuschopného Spitfira za desítky milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Miliardář Lukačovič veřejnosti předvedl letuschopného Spitfira za desítky milionů
Článek byl publikován 25.10.2026 06:44
Vedle chystaného zdražení televizní inzerce na zastupovaných kanálech primáckého Media Clubu (Prima Group,...
Doplňujeme další informace o byznysových výkonech Českých Radiokomunikací (na fotce ředitel Miloš Mastník)...
Televizní inzerce na kanálech Prima Group (PG) a dalších stanicích, zastupovaných společností Media Club...
Obsah Seznam Zpráv (patří pod mediálně-technologickou skupinu Seznam.cz) se rozšíří o novou sekci SZ...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →