Pavol Habera vytáhl legendární minikraťásky. Fanoušky ale zaujalo něco jiného než odvaha

Pavol Habera zveřejnil na Instagramu fotku, která jeho sledující nijak nepřekvapila, a přesto rozvířila vlnu reakcí. VIPživot zaznamenal, že na ní stojí na ní v těsných džínových minikraťasech, které nosil už v osmdesátých letech, a sám celou věc komentuje s odzbrojující sebeironií. „Neříkejte, že ne, ale mnozí z vás už zase čekají na tento bizár, který pravidelně vždy před turné každé 3–4 roky zveřejním. Ano, pořád je ještě obleču…,“ napsal zpěvák na Instagramu. A dodal, že doufá, že ho „drahá polovička neopustí“. Jenže pozornost publika se tentokrát nestočila k samotné odvaze retro outfitu. Stočila se k tomu, v jaké formě v něm Habera ve čtyřiašedesáti vypadá.
Kraťasy, které přežily čtyři dekády
Nejde o náhodný výstřelek ani o virální výzvu. Haberovy ultrakrátké džínovky mají vlastní historii. V osmdesátých letech patřily k základní výbavě československé rockové scény: tílko, dlouhé vlasy, obtažené šortky. Habera je nosil v klipech Teamu, na koncertech i na promo fotkách. Tehdy to nikomu nepřišlo zvláštní. Sám Habera to v rozhovoru pro iDNES vysvětlil jednoduše: „Byla taková doba.“ Dodal, že mezi tehdejšími rockery měl v kraťasech nejlepší postavu, a nikdo to neřešil jako odvahu. Odvaha je dnešní čtení. V roce 2026 působí střih, který kdysi byl normou, jako provokace, a právě ten kontrast z kraťasů udělal legendu.
Nová fotka zaujala fanoušky a komentáře se stáčely jednoznačným směrem, k Haberově fyzičce a jeho vypracovaným nohám. Slovenský zpěvák Miro Jaroš pod fotkou napsal, že „forma išla hore“. A česká herečka Patricie Pagáčová to shrnula po svém: „Ja sa pose..m.“ Podle Pravdy se komentáře nesly právě v tomto duchu, směs pobavení a upřímného uznání. Ostatně džínové šortky dávaly vyniknout Haberovým vypracovaným nohám už v osmdesátkách. Rozdíl je v tom, že dnes, o čtyřicet let později, to platí pořád. A to je ta část příběhu, která lidi zastavila při scrollování.
Jak se udržuje ve formě ve čtyřiašedesáti
Habera o svém režimu mluví otevřeně a bez falešné skromnosti. V létě řekl Super.cz, že musí „každý den něco dělat“, a vyjmenoval tenis, posilovnu, kolo běh a lyže. I když těch se musel na nějaký čas vzdát. Po operacích kolene strávil tři roky pravidelným cvičením a rehabilitačním během, než se vůbec vrátil na sjezdovku. Slovenský TopStar už v roce 2017 psal, že „za mlada zdaleka nevypadal tak dobře jako dnes“.
Habera sám přiznává, že kraťasy vytahuje pravidelně před turné. Každé tři až čtyři roky. A pokaždé to zafunguje: média napíšou článek, fanoušci sdílejí, kolegové komentují. Z osobního retro rituálu se stal opakovatelný moment, který nevyžaduje nový singl, nový klip ani tiskovou konferenci. Stačí jedna fotka a pár slov. Tentokrát kraťasy ohlašují PRVÉ POSLEDNÉ TOUR 2027. Podle oficiálního webu Teamu jde o čtrnáct koncertů od května do prosince příštího roku. Čeští fanoušci se mohou těšit na osm zastávek:
- 15. 5. České Budějovice
- 18. 5. Jihlava
- 20. 5. Prostějov
- 22. 5. Ostrava
- 27. 5. Pardubice
- 29. 5. Zlín
- 11. 12. Praha (O2 arena, 19:30)
- 15. 12. Brno
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová