Konec těžkých karavanů: Tenhle přívěs váží jen 280 kg a v kempu z něj vyroste ložnice

Kdo jezdí malým hatchbackem nebo elektromobilem, většinou karavan škrtne hned na začátku plánování dovolené. Auto by ho neutáhlo a doma by pro něj nebylo místo. Německá firma Urbanoid proto postavila přívěs dost lehký i pro malá auta, který mezi výlety majitel uklidí do garáže. Velké karavany kvůli tomu z kempů neodjedou, pro víkendové výlety ve dvou se ale objevuje nápadně lehčí možnost.
Ani s plným nákladem nepřekročí 400 kilogramů
Bez nákladu váží Booba One podle výrobce 280 kilogramů. Naložený smí vážit nejvýš 400 kilogramů, na zavazadla a kempovou výbavu tak připadá 120 kilogramů. Jde o jednonápravový přívěs bez vlastních brzd se skořepinou z kompozitu vyztuženého vlákny.
Složený přívěs Booba One váží bez nákladu 280 kilogramů a jeho oj se dá zasunout i vytáhnout. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Pro řidiče z toho plyne příjemná věc. Zákon o silničním provozu dovoluje s běžným řidičským oprávněním skupiny B připojit přívěs s největší povolenou hmotností do 750 kilogramů, přičemž na hmotnosti samotného auta tady nezáleží. Rozhoduje údaj zapsaný v technickém průkazu přívěsu, i když zrovna jede prázdný. Jakou hmotnost nebrzděného přívěsu smí konkrétní vůz táhnout, se ale dočtete v jeho vlastních dokladech. Ty je dobré zkontrolovat před první cestou.
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Urbanoid při vývoji počítal hlavně s elektromobily. Podle firmy spotřeboval elektromobil s přívěsem při zkušebních jízdách s prototypem přibližně o 15 procent víc energie. Nezávislé měření, které by tohle číslo ověřilo, zatím nikdo nezveřejnil.
Necelých 390 tisíc a zatím bez recenzí
Booba One se prodává v jediné výbavě za 15 900 eur včetně DPH. Podle kurzu České národní banky z 20. října 2026 to vychází přibližně na 387 tisíc korun. První kusy mají k zákazníkům odjet v listopadu 2026.
Protože se přívěs teprve začíná dodávat, recenze majitelů ani nezávislé testy zatím nejsou k dispozici. Údaje o výdrži, spotřebě nebo rychlosti stavění proto pocházejí od výrobce.
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Oj přívěsu je teleskopická. Když je zasunutá, měří přívěs i s ojí 2,2 metru, což usnadní manévrování ve městě. Pro delší cesty se oj vytáhne a přívěs se prodlouží na 3,3 metru, díky čemuž je za autem stabilnější.
Po zasunutí se oj navíc dá úplně odmontovat. Když si majitel připlatí za svařovaný kovový rám z nabídky doplňků, postaví do něj přívěs nastojato a ten pak v garáži zabírá jen nepatrnou plochu.
Hlavní údaje o přívěsu přehledně shrnuje tabulka:
Parametr Booba One Hmotnost prázdného přívěsu 280 kg Největší povolená hmotnost 400 kg Zbývá na zavazadla a vybavení 120 kg Náprava a brzdy jedna náprava, bez vlastních brzd Délka i s ojí (oj zasunutá) 2,2 m Délka i s ojí (oj vytažená) 3,3 m Nárůst spotřeby při tažení (údaj výrobce) zhruba 15 % Cena 15 900 eur včetně DPH, přibližně 387 tisíc korun První kusy k zákazníkům listopad 2026 Sprcha schovaná ve výfuku Přečtěte si také: Voda v těchto 2 maďarských lázních obsahuje mimořádně hodně látek posilujících kosti. Češi a Slováci je pořád přehlíží
Na zádi má přívěs dvě koncovky, které vypadají jako výfuk. Jedna skrývá zásuvku pro připojení k elektřině v kempu, ve druhé je výsuvná sprchová hadice dlouhá 180 centimetrů. Voda teče z 45litrové nádrže, kterou lze plnit zvenku, a tlak jí dodává membránové čerpadlo.
Na zádi přívěsu jsou schované přípojka elektřiny z kempu i výsuvná sprcha s hadicí dlouhou 180 centimetrů. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Proud obstarává přenosná napájecí stanice EcoFlow River 3 s kapacitou 245 Wh a vnitřní LED světla napájí samostatná externí baterie. Kuchyňku ani toaletu výrobce do přívěsu záměrně nedal, takže vaření i hygienu si každý řeší vlastním vybavením. To se ale počítá do 120 kilogramů nosnosti, a těžší věci je proto lepší vozit v kufru auta.
Za necelé dvě minuty stojí stan
Po příjezdu do kempu se horní víko odklopí dopředu a opře o nastavitelné nohy. Tvar stanu nad ním drží nafukovací komory, do kterých žene vzduch elektrická pumpa. Podle výrobce pumpa stan vztyčí za 110 sekund. Včetně rozložení lůžka a vybavení počítá Urbanoid s pěti až sedmi minutami práce pro jednoho člověka.
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Plachta je z tkaniny ripstop odolné proti trhání a má vodní sloupec 5 000 milimetrů. Světlo dovnitř pouštějí dvě boční okna a jedno střešní, o větrání se stará jedenáct průduchů. Kdo chce spát v naprosté tmě, použije vnitřní zatemňovací stan.
Postel pro dva, stůl pro čtyři
Spodní polovina skořepiny se přes den mění v jídelnu. Kolem stolu, který se otáčí a dá se úplně vyjmout, se usadí čtyři lidé. Na zavazadla i drobnosti slouží pět úložných schránek. Matrace dvoulůžka leží na talířových pružinách, takže se pohodlím blíží spíš posteli než karimatce.
Spodní polovina skořepiny slouží přes den jako jídelní kout s odnímatelným stolem pro čtyři lidi. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Čtyři místa k sezení se hodí, když se večer přidají známí ze sousední parcely. Přespat v přívěsu ale mohou jen dva, protože nohy spáčů sahají až nad jídelní kout.
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Zdroje: https://www.autoevolution.com/news/the-booba-one-is-the-tiniest-lightest-trailer-that-expands-into-a-2-person-camper-276510.html, https://rvdaily.com.au/urbanoid-booba-camping-trailer/, https://www.netzwelt.de/news/255914-vergesst-klassische-wohnwagen-deutsche-mini-camper-koennte-bessere-wahl.html, https://autotrip.cz/privesny-vozik-pravidla/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=20.10.2026, https://www.urbanoid.eu/en/one
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