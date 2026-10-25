Velká chyba českých seniorek s podzimními punčochami. Nosí je pořád tímto stylem, který je už 20 let z módy

Jakmile se ráno poprvé ochladí, přichází na řadu šuplík s punčocháči. Spousta žen v něm má stále stejné kousky, jaké si kupovala před mnoha lety, a sahá po nich čistě ze zvyku. Jenže právě jeden oblíbený typ umí pokazit i pečlivě sladěný podzimní outfit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Lesk, na který se pamatují devadesátky
Řeč je o lesklých tělových silonkách. V devadesátých letech patřily k sukni a lodičkám skoro automaticky. Dnes je módní redaktorky i stylisté označují za kousek, který působí zastarale a ženu opticky přidává na věku.
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Samotné punčocháče přitom ve skříni klidně zůstat můžou. Stačí změnit barvu a povrch.
Foto: Shutterstock.com Proč lesk nohám nelichotí
Lesklý materiál odráží světlo, a noha proto vypadá plnější, než ve skutečnosti je. Stylisté upozorňují, že lesk umí opticky přidat i několik kilogramů a z nohou udělá jednolité sloupy.
Opálený odstín a silný úplet
Druhou častou chybou je barva. Řada žen kupuje tmavší, „opálený“ odstín, který se ale nesejde s pokožkou na rukou ani v obličeji. Výsledek pak působí nepřirozeně. Tělové silonky by měly co nejvíc odpovídat skutečné barvě kůže, a když to nejde, je lepší sáhnout po úplně jiné barvě.
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Pozor také na silné béžové punčocháče, zhruba od 40 DEN výš. Na noze vytvoří hladkou plochu připomínající gumu a nohy opticky zkrátí.
Černá, čokoládová nebo vínová
Dnešní móda punčochy neschovává. „Moderní styling se snaží punčochy spíš přiznat,“ uvedla pro Kupi.cz stylistka Kateřina Horáková. Nejjistější volbou jsou černé matné punčocháče, které nohu zeštíhlí a sednou k sukni i šatům.
Na podzim se skvěle hodí také tmavě hnědé nebo vínové odstíny. Kdo chce trochu ozvláštnit jednoduchý outfit, může zkusit decentní vzor, třeba drobný puntík nebo jemnou strukturu. Do opravdových mrazů pak poslouží neprůhledné punčocháče v tmavé barvě.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let Foto: Shutterstock.com Kdy tělové silonky obstojí
Úplně je vyhazovat nemusíte. Na slavnostních a formálních příležitostech mají pořád své místo, jen by měly být velmi tenké, kvalitní a v odstínu vlastní pokožky.
Jedno pravidlo ale platí vždy. Do sandálů ani do bot s otevřenou špičkou se silonky nehodí, protože šev a zesílená špička vykukující mezi prsty patří k největším módním přešlapům.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42765-telove-silonky-moda-co-nosit-misto-nich-stylistka, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/silonky-silonove-puncochy-puncochace-leginy/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/633862/jak-kombinovat-boty-a-puncochace-vyhnete-se-faux-pas-a-nakupte-konecne-spravne.html, https://babinet.cz/magazin/clanek-34097-telove-silonky-a-modni-faux-pas-kdy-jsou-pripustne-a-jake-pripadne-nosit, https://www.aol.com/8-fashion-mistakes-instantly-age-001000047.html Přečtěte si také: Šála uvázaná za 5 vteřin: trik z Paříže, díky kterému budete vypadat elegantně i v obyčejném svetru