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Meteorologové zveřejnili předpověď na příští rok. Sami jsou z ní zděšení

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Dennívýzva
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El Niño je letos podle odborníků mimořádně silný a meteorologové upozorňují, že jeho dopady se nemusí omezit jen na tuto zimu. Mohou zasáhnout i rok 2027.
Meteorologové zveřejnili předpověď na příští rok. Sami jsou z ní zděšení

Meteorologové zveřejnili předpověď na příští rok. Sami jsou z ní zděšení

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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