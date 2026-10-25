Meteorologové zveřejnili předpověď na příští rok. Sami jsou z ní zděšení

Německý meteorolog Dominik Jung upozorňuje, že El Niño se na globálních teplotách často projeví se zpožděním. Právě proto by podle něj mohl být rok 2027 mimořádně teplý.
"Vliv El Niña se na průměrné teploty na světě často projevuje až se zpožděním. Rok 2027 by proto mohl být mimořádně teplý. Je možné, že padne současný světový teplotní rekord z roku 2024," říká Jung.
Meteorolog zároveň poznamenává, že El Niño nemusí automaticky znamenat vysoké teploty. Jde tedy o rizikový scénář, nikoli o jistotu. Pro čtenáře je to užitečná připomínka, že dlouhodobé výhledy ukazují spíš pravděpodobnost než hotový fakt.
Zima může být na sníh chudší
Vlivem El Niña se meteorologové zabývají i v souvislosti s blížící se zimou. Podle odborníků ze Severe Weather by mohlo v celé Evropě napadnout méně sněhu než obvykle. Vyplývá to z říjnového výhledu, který je mírnější než předchozí zářijová prognóza.
Prognóza přinesla výhled na slabší sněžení. Aktuální předpověď naznačuje, že ve většině Evropy napadne méně sněhu, než se předpokládalo v září, přičemž nejvýraznější pokles množství sněhu se očekává v jižní a střední části kontinentu.
uvedli meteorologové z Severe Weather.
Střední Evropa, tedy i Česko, patří podle výhledu mezi oblasti, kde by úbytek sněhu mohl být nejvýraznější. Bílá zima se ale úplně vyloučit nedá. Skutečné zimní počasí by totiž mohlo dorazit až v únoru, takže lyžaři i milovníci sněhu mohou počítat s pozdějším startem sezony.
Co si z toho odnést
- Rok 2027 by mohl být mimořádně teplý a překonat rekord z roku 2024.
- El Niño nemusí nutně znamenat vysoké teploty, jde o riziko, ne jistotu.
- Zima by mohla přinést méně sněhu, zejména ve střední a jižní Evropě.
- Výraznější zimní počasí se může objevit až v únoru.
Dlouhodobé předpovědi je nutné brát s rezervou, protože s časovým odstupem jejich přesnost klesá. Přesto stojí za to sledovat aktuální výhledy a před plánováním zimních aktivit počítat s tím, že sněhová nadílka může být letos opožděná i slabší.
Zdroje článku: Budúci rok môže priniesť mimoriadne počasie, ktoré by mohlo byť drsnejšie, ako sa očakávalo - SITA.sk, severe-weather.eu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková