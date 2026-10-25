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Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR

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Kdo někdy jedl bramboračku v závodní jídelně nebo u babičky na chalupě, pamatuje si hutnou polévku, ve které lžíce skoro stála. Doma se ji pak snažíme napodobit další cibulkou, hrstí...
Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR

Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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