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Jedno Pokémon kartičku prodali za 2,5 miliardy Kč. O ceně rozhoduje tisková chyba z roku 1999, kterou má jen 39 kusů na světě

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Karta Pikachu Illustrator padla v aukci za 16,5 milionu dolarů, tedy přibližně 380 milionů korun. Žádná sběratelská kartička na světě se nikdy neprodala dráž.
Jedno Pokémon kartičku prodali za 2,5 miliardy Kč. O ceně rozhoduje tisková chyba z roku 1999, kterou má jen 39 kusů na světě

Jedno Pokémon kartičku prodali za 2,5 miliardy Kč. O ceně rozhoduje tisková chyba z roku 1999, kterou má jen 39 kusů na světě

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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