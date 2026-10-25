Jedno Pokémon kartičku prodali za 2,5 miliardy Kč. O ceně rozhoduje tisková chyba z roku 1999, kterou má jen 39 kusů na světě

16. února 2026 kleplo virtuální kladívko aukční síně Goldin a youtuber Logan Paul přišel o svůj nejslavnější artefakt. Kupcem se stal AJ Scaramucci, který za jedinou japonskou promo kartu z roku 1998 zaplatil 16 492 000 dolarů. Guinness World Records potvrdily, že jde o absolutní rekord mezi všemi sběratelskými kartami, překonán byl i dosavadní sportovní kartový vrchol, dvojitý autogram Jordana a Bryanta za necelých 13 milionů dolarů. Součástí aukčního balíčku byl i diamantový náhrdelník v hodnotě kolem 75 000 dolarů a osobní předání vítězi z Paulových rukou. Showmanství? Bezpochyby. Jenže pod pozlátkem se skrývá příběh, ve kterém se potkala extrémní vzácnost, bezchybný stav a kulturní fenomén jménem Pokémon.
Proč právě Pikachu Illustrator stojí na absolutním vrcholu sběratelského trhu
Na konci devadesátých let japonský časopis CoroCoro Comic uspořádal tři ilustrátorské soutěže pro čtenáře. Výherci dostali promo kartu, kterou nelze najít v žádném běžném setu ani boosteru. V prvním kole putovalo k vítězům 23 kusů, ve dvou následujících po osmi. Celkem tedy 39 oficiálně udělených exemplářů, a odtud se odvíjí vše.
Kartu na první pohled odlišují dva vizuální prvky: slovo „Illustrator“ v horní části a symbol pera v pravém dolním rohu, kde standardní Pokémon karty nesou značku vzácnosti. Pikachu na ní kreslí štětcem, jako by sám tvořil svět, do kterého patří. Mezi sběrateli se z ní stala trofej, jejíž hodnota roste s každým rokem, kdy se žádný další exemplář nevynoří v perfektním stavu.
Jediný exemplář v PSA 10 a magie gradingového čísla
Z oněch 39 kusů přežilo uplynulých téměř tři dekád jen několik v obchodovatelné kondici. A přesně jeden z nich obdržel od certifikační autority PSA nejvyšší možnou známku, Gem Mint 10. Populace v tomto stupni: jedna jediná karta na celém světě.
PSA hodnotí rohy, povrch, ostrost tisku, centrování a celkový dojem. Rozdíl mezi devítkou a desítkou se může zdát kosmetický, cenový dopad je ovšem astronomický. U běžné vintage karty posun o jeden stupeň zdvojnásobí nebo ztrojnásobí hodnotu. U trofejní raritky s 39 kusy celkové distribuce násobí cenu řádově.
Logan Paul kartu získal v roce 2022 od sběratele Marwana Dubsyho výměnou za exemplář téže karty v PSA 9 plus doplatek čtyři miliony dolarů. Tehdejší celková hodnota transakce dosáhla 5,275 milionu. O necelé čtyři roky později se tatáž karta prodala za trojnásobek.
Jak nostalgie, influenceři a Pokémon Go roztočily miliardový kolotoč
Pikachu Illustrator je extrém, ale stojí na vlně, která zvedá celý segment. Podle dat švédské aukční platformy Tradera se v roce 2025 prodalo 540 000 Pokémon karet za 140 milionů švédských korun, což představuje meziroční nárůst o 276 %. V lednu 2026 tempo dosáhlo jedné prodané karty každých třicet sekund. Nejsilnější kupní skupinou byli lidé ve věku 30 až 34 let, tedy generace, která s Pokémony vyrůstala.
PSA identifikuje několik tahounů tohoto boomu:
- Návrat dospělých sběratelů s vyšším disponibilním příjmem
- Pokémon Go jako katalyzátor nové vlny zájmu od roku 2016
- Sociální sítě a influenceři, kteří z otevírání balíčků udělali divácký sport
- Grading jako standardizace, certifikovaný stav přeměnil subjektivní koníček v obchodovatelné aktivum
Rekordní aukce Pikachu Illustrator tento cyklus dokonale ilustruje. Paul kartu koupil před kamerami, nosil ji na krku v diamantovém pouzdře, a když ji prodával, opět z toho vznikl mediální událost. Publicita znásobila poptávku, poptávka vyhnala cenu.
Co zjistit, když máte doma staré Pokémon karty z dětství
Šance na nález druhého Pikachu Illustrator v šuplíku se blíží nule. Přesto mohou i běžnější vintage karty dosahovat zajímavých částek; na Tradeře se letos prodal zabalený Pokémon EX Unseen Forces Booster Box za bezmála 650 000 švédských korun, Rayquaza Gold Star za 200 000 korun.
Praktický checklist pro každého, kdo vytáhne album z devadesátých let:
- Číslo karty (např. 4/102) prozradí set a pozici
- Symbol vzácnosti, hvězda značí vzácnou, kosočtverec neobvyklou, kruh běžnou
- Holo vrstva, holografický povrch zvyšuje hodnotu
- Označení 1st Edition, první náklad bývá výrazně dražší
- Stav, ohnuté rohy, škrábance na povrchu nebo vybledlé barvy sráží cenu dramaticky
Pro hodnotnější kusy se vyplatí profesionální certifikace. V Česku funguje jako PSA dealer pražská Najada Games, kompletní servis včetně odeslání nabízí i Gengar.cz. Samotné hodnocení provádí gradingová autorita v zámoří, lokální hráči slouží jako prostředníci.
Pokémon karta proti známce i Mantleově baseballce: srovnání rekordů
Částka 16,5 milionu dolarů zasadila Pikachu Illustrator nad všechny dosavadní sběratelské kartičky. Sportovní rekord držel dvojitý autogram Michaela Jordana a Kobeho Bryanta, 12,932 milionu dolarů z srpna 2025. A pro širší perspektivu: slavná filatelistická rarita British Guiana One-Cent Magenta, nejdražší poštovní známka planety, se v roce 2014 u Sotheby’s prodala za 9,48 milionu.
Pokémon karta z dětské časopisové soutěže tak předčila i artefakty s více než stopadesátiletou historií. Strukturální vzácnost (39 kusů, jediný v dokonalém stavu) v kombinaci s kulturním fenoménem a mediální proveniencí vytvořila cenový koktejl, který běžná vintage karta zopakovat nedokáže.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková