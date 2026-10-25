Ideální strom k rodinnému domu? Při správné výsadbě aspoň 3 metry od zdi neohrozí základy a odmění vás sladkými plody

Kdo zařizuje zahradu u rodinného domu, řeší dřív nebo později stejné dilema. Chtěl by mít pod okny stín a vlastní ovoce, ale bojí se, že za pár let budou kořeny prorůstat pod dlažbu nebo do kanalizační přípojky. Jeden starý známý z českých zahrad přitom nabízí obojí najednou, pokud mu při výsadbě dopřejete trochu místa.
Kam sahá koruna, tam sahají i kořeny
Botanici používají jednoduché vodítko. Kořenový systém má podle nich přibližně stejný objem jako koruna, a obrys větví viděný shora tak zhruba vymezuje plochu, kterou strom prorůstá i pod zemí. Strom, jehož větve dosahují až ke střeše, proto nejspíš zasahuje kořeny i pod základy.
Při plánování odstupu od domu rozhoduje konečná šířka a výška stromu v plném vzrůstu. Velikost sazenice v zahradnictví o tom neříká nic. U stromů, které v dospělosti nepřesáhnou 8 metrů, zahradníci doporučují nechat od zdi zhruba 3 metry volného prostoru, u mohutnějších druhů výrazně víc.
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Slivoň domácí, jak zní český botanický název švestky, dosahuje v dospělosti výšky 5 až 8 metrů a zahrádkáři ji nejčastěji kupují v nízkých tvarech, tedy jako zákrsek či čtvrtkmen. Do kategorie menších stromů tak pohodlně zapadá a odstup 3 až 4 metry od domu jí bohatě stačí.
Odborníci na kanalizační sítě ji řadí mezi ovocné stromy, které se dají vysadit i blíž k potrubí, protože jejich kořeny nevyvíjejí takový tlak jako velké rychle rostoucí dřeviny. Vrby nebo topoly patří do úplně jiné kategorie. Jejich kořeny umějí rozevřít spoje trubek, a proto je vhodné sázet je co nejdál od domu i od přípojek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Strom Velikost v dospělosti Odstup od domu Kořeny a potrubí Švestka (slivoň domácí) 5 až 8 metrů 3 až 4 metry menší tlak než u velkých dřevin, snese i blízkost potrubí Vrba nebo topol velká rychle rostoucí dřevina co nejdál od domu i od přípojek umějí rozevřít spoje trubek O velikosti stromu rozhoduje podnož Přečtěte si také: Nejlepší software na automatickou tvorbu smluv pro personální oddělení v roce 2026
Kupovaná švestka se skládá ze dvou částí. Nahoře je naroubovaná odrůda, která určuje chuť plodů, dole podnož, která řídí, jak velký strom vyroste a jak se bude chovat pod zemí. Podnož vypěstovaná ze semene pouští kořeny hluboko i daleko od kmene a nese mohutný strom. Vegetativně množené typové podnože dávají stromky podstatně nižší.
Kdo má u domu jen menší pozemek, vybírá stromek naroubovaný na podnož se slabším růstem. Často používaná St. Julien A podle metodiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity zpomaluje růst zhruba o 20 až 30 procent oproti myrobalánu a pod stromem po ní vyrůstá jen velmi málo kořenových výmladků. Má ale mělčí kořeny, na vyprahlé půdě strádá a sama je velmi citlivá na šarku. Kde bývají léta horká a půda rychle vysychá, osvědčí se spíš stromek na myrobalánu, který si vystačí se skromnější zálivkou.
Odrůda, které šarka nevezme sladkost
Největším nepřítelem švestek je šarka, nevyléčitelná virová choroba, kterou mezi stromy roznášejí hlavně mšice. Plody nemocných stromů ztrácejí cukr i chuť a citlivou odrůdu po nákaze obvykle čeká vykopání.
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Při výběru sazenice se proto vyplatí hledat odrůdu, která si s virem poradí. Za odolnou se považuje Jojo, u které infekce zůstane omezená na malé ohnisko a do zbytku stromu se nedostane. Školky nabízejí i řadu tolerantních odrůd, u kterých se nemoc ukáže nanejvýš na listech a úrodu nepoškodí. Tolerantní strom ale nákazu dál nosí v sobě a může ji předat sousedním peckovinám, proto je jistější sáhnout po odolné odrůdě.
Kdy sázet a kdy čekat první švestky
Osamocený strom u domu by měl být samosprašný, aby si dokázal opylit květy vlastním pylem. Odrůda Jojo tuhle vlastnost má. U cizosprašných švestek závisí úroda na další švestce poblíž, která kvete souběžně, a bez ní bývá slabá.
Osamocená švestka u domu by měla být samosprašná, sázet se dá zhruba od konce října. Ilustrační foto. Zdroj: Thirdman / Pexels.
Při samotné výsadbě se držte tří zásad:
sázet se dá na podzim, kdy stromy přecházejí do vegetačního klidu, tedy zhruba od konce října; švestka chce slunné stanoviště; místo roubování musí po zasazení zůstat nad povrchem půdy. Přečtěte si také: Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna
Roubované stromky obvykle nasadí první plody zhruba dva roky po výsadbě.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/rostliny/svestka-slivon.html, https://zf.mendelu.cz/wp-content/uploads/2024/01/Metodika-slivone-a-hrusne_-Necas-a-kol.2023.pdf, https://www.estav.cz/cz/6397.skody-z-prorustani-korenu-do-kanalizacnich-trubek-a-jak-jim-zabranit, https://www.denik.cz/zahrada/sarka-vir-svestky.html, https://www.denik.cz/zahrada/ovocne-stromy-200820.html, https://prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/5859, https://laidbackgardener.blog/2018/10/09/how-far-should-you-plant-a-tree-from-a-house/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-prorezat-svestku, https://sita.sk/byvaniehrou/idealny-strom-k-rodinnemu-domu-neposkodi-podlahu-zvladne-sucho-a-v-lete-vas-odmeni-sladkym-ovocim/