Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jediná bitva našich válečných lodí proběhla před 108 lety na Bajkalu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Současná česká armáda je jistě platným členem mezinárodních misí. Zejména liberecká chemická jednotka je velmi vyhledávanou u našich spojenců. Příliš už se ale neví,…
SS BAJKAL

SS BAJKAL

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Brněnské stromy jsou v nejhorším stavu za posledních 40 let
Brněnské stromy jsou v nejhorším stavu za posledních 40 let
Vzácný bazilišek se může rozmnožovat bez samce
Vzácný bazilišek se může rozmnožovat bez samce

V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška Juliova. Výjimečný je schopností takzvané...

Kurýři kyberpodvodníků vybrali za tři týdny 1,5 milionu korun
Kurýři kyberpodvodníků vybrali za tři týdny 1,5 milionu korun

Čtveřice kurýrů zadržená v červenci na Pardubicku stačila za pouhých dvacet dní vybrat od obětí...

Větší dům v neolitu neznamenal vyšší status, zjistili moravští archeologové
Větší dům v neolitu neznamenal vyšší status, zjistili moravští archeologové

Větší dům nemusel v době kamenné automaticky patřit mocnějšímu člověku. Alespoň to naznačují výsledky...

Opilý řidič v Ústí jel bez pneumatiky po ráfku, pak napadl policisty
Opilý řidič v Ústí jel bez pneumatiky po ráfku, pak napadl policisty

Časně ráno v pátek ústečtí policisté zastavili šestadvacetiletého řidiče, jehož vůz jel místo na pneumatice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.