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Jak zabránit žmolkování, blednutí a ničení oblečení

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Oblečení může vyblednout a vypadat, jak kdybyste daný kousek měli doma roky, přitom skutečnost je jiná. Na vině není jeho kvalita, ale způsob praní, sušení a ukládání. Žmolky, vybledlé barvy, vytahané lemy nebo poškozená vlákna lze správnou péčí výrazně omezit.
žmolky na oblečení

žmolky na oblečení

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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