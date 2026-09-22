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Bramborový škrob: Jeho využití v domácnosti vás překvapí

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Používáte bramborový škrob pouze v kuchyni? Víte, že tímto jeho využití rozhodně nekončí? Pokud vám zbylo balení ve spíži, nemusíte ho nechávat jen na zahušťování omáček. Při správném použití může být užitečným pomocníkem při úklidu.
brambory

brambory

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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