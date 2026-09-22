Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Prach uvnitř radiátoru není vidět. Přesto může ovlivnit kvalitu vzduchu doma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S prvními chladnějšími rány přichází i moment, kdy se v domácnostech po několika měsících zase začne topit. Zatímco většina lidí před zimou kontroluje kotel, odvzdušňuje radiátory nebo nastavuje termostaty, na čistotu topných těles často zapomíná. Přitom se uvnitř radiátorů během měsíců postupně usazuje prach a další nečistoty, které může proudící teplý vzduch znovu rozvířit do místnosti.
RADIK CLEAN

RADIK CLEAN

Zdroj: Korado
Reklama
Další články z Náš dům
Bramborový škrob: Jeho využití v domácnosti vás překvapí
Bramborový škrob: Jeho využití v domácnosti vás překvapí
Zatuchlina na chalupě: vyzkoušejte osvědčené babské rady
Zatuchlina na chalupě: vyzkoušejte osvědčené babské rady

Zatuchlý odér je velmi nepříjemný problém, s nímž se můžeme setkat zejména na chatě nebo chalupě, kde...

Stěhování do nového nájmu může stát i přes 100 tisíc. Kolik potřebujete při stěhování do malého, středního i většího bytu?
Stěhování do nového nájmu může stát i přes 100 tisíc. Kolik potřebujete při stěhování do malého, středního i většího bytu?

Stěhování si většina lidí spojuje především s krabicemi, dodávkou a stěhováky. Samotný převoz věcí ale...

Jak vyčistit zanesenou sprchovou hlavici bez nutnosti rozebrání
Jak vyčistit zanesenou sprchovou hlavici bez nutnosti rozebrání

Slabý proud vody ze sprchy nemusí znamenat, že je sprchová hlavice na vyhození. Často za tím stojí vodní...

Poznáte, kdy je čas sklidit dýni? Napoví její slupka
Poznáte, kdy je čas sklidit dýni? Napoví její slupka

Dýně patří mezi oblíbené plodiny pěstované na našich zahrádkách, jejichž pěstování nemusí být vždy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.