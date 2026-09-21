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Stěhování do nového nájmu může stát i přes 100 tisíc. Kolik potřebujete při stěhování do malého, středního i většího bytu?

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Stěhování si většina lidí spojuje především s krabicemi, dodávkou a stěhováky. Samotný převoz věcí ale často tvoří jen menší část celkového účtu. Při přechodu do nového nájemního bytu je ale nutné zaplatit první nájemné, zálohy na služby a energie a zpravidla také kauci. Pokud využijete služby realitní kanceláře, připočítejte si k výsledné sumě i provizi.
Hypotéka

Hypotéka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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