Podlahové spáry vyčistíte jednoduše a ekologicky pomocí domácích prostředků

Čištění podlahových spár je mnohdy běh na dlouhou trať, i přesto, že podlahové krytiny vytíráte třeba každý den. Jedná se totiž o místa, která se velmi snadno zanesou nečistotami a prachem. I když je tedy podlaha čerstvě vytřená, díky zanešeným spárám může působit nevzhledně a špinavě. Poradíme vám několik triků, jak se nečistot zbavit efektivně ryze přírodními prostředky.
Jedlá soda je univerzálním pomocníkem
Tento nenápadný prášek dokáže perfektně zatočit s kdejakými nečistotami v domácnosti. Jedlá soda vyčistí nejen skvrny, ale také neutralizuje zápach, což se skvěle hodí právě u čištění podlah. Potřebovat budete dále kyblík s teplou vodou a kartáč. Do vody nasypte nejprve 2 polévkové lžíce jedlé sody a nechte ji dobře rozpustit. Tímto roztokem vytřete dlaždice a pomocí kartáče vydrhněte i spáry. Nakonec celou podlahu ještě přetřete čistou vodou a vytřete do sucha utěrkou z mikrovlákna.
Foto: Pixabay
Čistá podlaha díky amoniaku
Dalším levným prostředkem, který vás zbaví zažraných nečistot je amoniak. Při práci s tímto prostředkem vždy používejte ochranné rukavice. Jeho použití je naprosto snadné. Opět si připravte kyblík s teplou vodou a nakapejte do něj pár kapek amoniaku a přidejte ještě lžíci čistícího prostředku. Do směsi namočte hadr, kterým přetřete dlaždice a spáry vydrhněte pomocí kartáče. Celou podlahu pak vytřete čistou teplou vodou a nechte uschnout.
Pár rad na závěr
Pro čištění podlahových spár se výborně hodí starý zubní kartáček. Díky němu se zbavíte zašlé špíny opravdu precizně. Jak na to? Rozpusťte jedlou sodu ve vodě a pomocí starého zubního kartáčku ručně vyčistěte jednotlivé spáry. Nebo do misky hrubé soli vymačkejte půlku citronu, vytvořte pastu, a tu nechte ve spárách hodinu působit, poté dočistěte starým kartáčkem na zuby, omyjte vodou a vytřete do sucha.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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