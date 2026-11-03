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Podlahové spáry vyčistíte jednoduše a ekologicky pomocí domácích prostředků

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Čištění podlahových spár je mnohdy běh na dlouhou trať, i přesto, že podlahové krytiny vytíráte třeba každý den. Jedná se totiž o místa, která se velmi snadno zanesou nečistotami a prachem. I když je tedy podlaha čerstvě vytřená, díky zanešeným spárám může působit nevzhledně a špinavě. Poradíme vám několik triků, jak se nečistot zbavit efektivně ryze přírodními prostředky.
Údržba podlahy

Údržba podlahy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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