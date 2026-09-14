Jak bydlí Bořek Slezáček: Herec a moderátor proměnil staré stavení k nepoznání

Bořek Slezáček vyměnil ruch města za Polabí. Se Žanetou Suchánkovou tam ze starého domu vytvořili bydlení s atmosférou malé Provence.
Herec a moderátor byl roky spojovaný hlavně s městem, společenským provozem a rychlejším tempem. Rodinné zázemí si nakonec postavil stranou hlavního ruchu, v Polabí, kousek od Mělníka. Dnes tam žije se svou partnerkou Žanetou Suchánkovou a jejich dvěma syny. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili právě na jeho bydlení.
Starý dům neopravili jen na pohled, šlo se skoro na kost
Podle Sedmičky od začátku nemířili k novostavbě. V hledáčku měli starší venkovský dům, něco s minulostí a vlastním výrazem. Jenže romantická představa o stavení s historií rychle narazila na realitu. Z původního objektu zůstaly nakonec víceméně jen obvodové zdi. Všechno ostatní muselo projít výraznou přestavbou, aby se v domě dalo normálně bydlet, ne jen obdivovat jeho starý původ.
U podobných rekonstrukcí si často člověk představuje, jaké bude volit barvy, nábytek, terasu a před očima mu probíhají hezké detaily jako z fotografií. Jenže jak zjistil i Slezáček, nakonec se řeší hlavně ty méně efektní věci. Dispozice, rozvody, topení, podlahy, bezpečnost, zabydlení bez nekonečného provizoria, provoz s dětmi. Slezáčkovi si tím prošli podobně jako každý, kdo si vezme na starost starý dům.
Osobité bydlení Ivany Jirešové: Herečka se přestěhovala mimo centrum do domu v duchu Indonésie
Malá Provence v Polabí není jen hezký štítek
Slezáček už dříve říkal, že se s partnerkou chtěli inspirovat jihem Evropy. V rozhovoru pro Blesk řekl, že chtěli mít svou malou Provence v Polabí. Nejvíc je tato představa vidět venku. Terasa, letní kuchyně, květiny, velký stůl a barevnost domu vytvářejí atmosféru, která opravdu silně připomíná prázdninový jih, není to ten klasický styl u české usedlosti.
Na výsledku je ale vidět, že si dali záležet na tom, aby jednotlivé části sloužily hlavně každodennímu rodinnému provozu. Krb, terasa navazující na dětský pokoj, zahrada využívaná k posezení i vaření venku. To všechno rodina, která ráda tráví čas pohromadě, dokáže dosyta využít.
Klid ano, někdy i dost práce navíc
S adresou v Polabí se ale pojí i méně příjemná stránka. Slezáček už v minulosti připustil, že při povodních znamená vyklízení přízemí hodně práce. Bohužel to je realita spojená s bydlením u řeky, dá se říct daň za místo, které má sice kouzlo, ale občas umí připomenout, že pohodlí není samozřejmé.
Pro Bořka Slezáčka znamená venkov také jiný rytmus a větší odstup od způsobu života, který sám dříve spojoval s alkoholem. Jak sám říká, „jedna vesnická hospoda je prostě menší riziko než deset barů po cestě od parkoviště“. A tak sobě a své rodině na venkově vytvořil bezpečné místo, kam se může vrátit po pracovním shonu. Mezi natáčením Ulice, filmovými rolemi, divadelními prkny či psaním knížek tak má kde vydechnout.
Anketa
Líbí se vám bydlení Bořka Slezáčka?
- Ano, je to moc krásné
- Nejsem si jistý
- Není to nic pro mě
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 3 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Bořek Slezáček: Herec a moderátor proměnil staré stavení v domov s atmosférou malé Provence byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.