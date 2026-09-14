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Jak bydlí Bořek Slezáček: Herec a moderátor proměnil staré stavení k nepoznání

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Bořek Slezáček vyměnil ruch města za Polabí. Se Žanetou Suchánkovou tam ze starého domu vytvořili bydlení s atmosférou malé Provence.
Fotografie Bořka Slezáčka

Fotografie Bořka Slezáčka

Zdroj: Foto: NextFoto, Bořek Slezáček na TK k podzimnímu programu na TV Nova a Oneplay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

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