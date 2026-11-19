Pavol Habera potěšil fanoušky krásným rodinným snímkem. Do tenisové haly vyrazil se svou nejstarší dcerou Zuzanou, která jako by mu z oka vypadla.
Zpěvák Pavol Habera si své soukromí obvykle pečlivě střeží, tentokrát ale potěšil fanoušky pořádně milým rodinným snímkem. Pochlubil se totiž fotografiemi se svou nejstarší dcerou Zuzanou, se kterou vyrazil do tenisové haly. Na In-Lifestyle nás zaujala nejen jejich společná chvíle, ale především nápadná podoba. Zuzana jako by slavnému tatínkovi z oka vypadla. A že je na ni patřičně hrdý, dal Habera jasně najevo i svým vzkazem.
Pátek třináctého mu přinesl jedno z nejhezčích překvapení
Pavol Habera má celkem tři vlastní děti. Nejstarší Zuzanu má z prvního manželství s Naďou, další dvě děti, dceru Ellu a syna Paula Henryho, vychovává s dlouholetou partnerkou Danielou Peštovou. Zuzana je přitom jedinou z jeho dětí, která už má vlastní rodinu a ze zpěváka udělala dvojnásobného dědečka.
„Bylo to v pátek třináctého. Říká se, že to není šťastné datum. Pro mě ale bylo, protože jsem ho strávil se svou dcerou a její rodinou. A znovu jsem si uvědomil, jak moc v ní vidím sám sebe,“ napsal Habera k fotografiím na svém instagramu. Zachytili se na nich v tenisové hale, kde si společně užili sportovní odpoledne. Zuzana na snímcích působí velmi sympaticky a její podobu s otcem opravdu nelze přehlédnout. Podobné rysy, úsměv i celkové vystupování fanouškům okamžitě připomněly, po kom zdědila své půvaby.
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Pavol Habera si soukromí svých dětí obvykle střeží a společné fotografie zveřejňuje jen příležitostně. Nejde ale o první podobný příspěvek. Už v roce 2018 ukázal Zuzanu při společné lyžovačce na Tálech a v minulosti jí věnoval také narozeninové přání, v němž vzpomínal na její dětství.
Na rozdíl od slavného tatínka se Zuzana rozhodla pro život mimo svět showbyznysu. Profesně se věnovala marketingu a mezinárodnímu obchodu, nějaký čas žila také ve Spojených státech. Dnes má vlastní rodinu a je maminkou dvou dětí. Z prvního manželství má syna Matthiase, s nynějším manželem, plastickým chirurgem Mariánem Koperniechem, pak vychovává dceru Elizabet. Rodina je pro ni zjevně důležitou součástí života, stejně jako pro jejího slavného otce.
V tenise tatínka neporazí, nohy ale zdědila po něm
Zdá se, že po otci nezdědila Zuzana pouze podobu, ale také lásku k pohybu. Společný tenis si evidentně užili, i když na sportovním poli má zatím navrch slavný tatínek. Sama Zuzana to ostatně s humorem přiznala na svém Instagramu, kde k fotografiím napsala: „V tenise tě teda nikdy neporazím… Ale hlavně že mám prý po tobě pěkné nohy v kraťasech.“ Narážela tak i na Haberovy pověstné džínové kraťasy, které se v minulosti staly jedním z jeho nezaměnitelných poznávacích znamení.
Pod fotografiemi se okamžitě začaly hromadit komplimenty. Lidé obdivovali především Zuzanin vzhled a shodovali se, že podobu s tatínkem rozhodně nezapře. „Moc krásná dcera po tatínkovi,“ napsala jedna z komentujících. Další přidala: „Sympaťák a krásná dcera.“ Nechyběl ani trochu odvážnější kompliment: „Je vám podobná, to ano, ale ona je mnohem hezčí.“ Jiná fanynka zase ocenila společně strávený čas: „Moc vám to sluší. I když jsme dospělé a máme své rodiny, pořád jsme tatínkovy holčičky.“ A jedna z komentujících to vystihla jednoduše: „Je krásné trávit volný čas se svou rodinou.“
Autorský článek redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Pavol Habera sdílel fotky s dcerou Zuzanou: Podle fanoušků podobu s tatínkem rozhodně nezapře byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.