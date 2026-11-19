Iva Kubelková vyrazila na šesté kolo StarDance se svou mladší dcerou Karolínou. Obě dámy vsadily na eleganci a neuvěřitelně jim to seklo. Každá ale volila outfit po svém.
Iva Kubelková si šesté kolo StarDance nenechala ujít a na večerní přímý přenos vyrazila ve společnosti své mladší dcery Karolíny Jiráskové. Na In-Lifestyle nás zaujalo nejen to, jak elegantně se obě dámy na taneční večer oblékly, ale také nápadná podoba mezi maminkou a dcerou. Sedmnáctiletá Karolína jako by slavné modelce z oka vypadla. A přestože tentokrát zvolila úplně jiný styl než její maminka, pozornost na sebe rozhodně strhla.
Krása po mamince, ale vlastní cesta
Karolína Jirásková je mladší ze dvou dcer Ivy Kubelkové a podobu se slavnou maminkou rozhodně nezapře. Zdědila po ní výrazné rysy, krásné oči i přirozený půvab, který je těžké přehlédnout. Její starší sestra Natálie už má s modelingem poměrně dost zkušeností a Karolína se před objektivy fotoaparátů pomalu zabydluje. Vedle studia na střední škole se příležitostně věnuje modelingu a zajímá se o svět módy i výtvarné umění. Pro
iDnes.cz prozradila, že do budoucna by ráda pokračovala ve studiu uměleckého směru, přičemž ji láká také zahraničí.
Na šesté kolo StarDance ovšem nepřišla jako začínající modelka, ale především jako elegantní mladá dáma, která moc dobře ví, co jí sluší. Její outfit nás zaujal hned na první pohled. Karolína totiž nevsadila na klasické princeznovské večerní šaty, ale na model inspirovaný pánským společenským oblekem. Dlouhé černé šaty měly v horní části podobu saka, nechyběly výrazné černé knoflíky ani zajímavě řešená silueta. V pase je navíc doplňoval černý kožený pásek, který celému modelu dodal jasnější tvar. Výsledek působil elegantně, moderně a zároveň trochu odvážně.
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Na In-Lifestyle jsme se zeptali také na názor odbornice.
„Na Karolínině outfitu se mi líbí především to, že se nebojí vystoupit z řady. Pánský střih převedený do podoby dlouhých společenských šatů je velmi zajímavý nápad. Kožený pásek navíc krásně zvýrazňuje pas a výrazné knoflíky podtrhují inspiraci klasickým sakem. Černá barva celému modelu dodává nadčasovost. Je to přesně ten typ oblečení, který nepotřebuje žádné zbytečné ozdoby, aby zaujal,“ zhodnotila povedenou volbu stylistka Jitka Vostrá. Foto: Nextfoto, Iva Kubelková a Karolína Jirásková na přenose šestého kola StarDance
V naší redakci jsme se rozhodli zjistit také to, jak se společný vzhled Ivy Kubelkové a její dcery líbil čtenářkám. Rozeslali jsme celkem 436 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 72 odpovědí. Vrátilo se nám 69 odpovědí od žen a 3 od mužů. Výsledek byl poměrně jednoznačný. Hned 62 respondentů označilo oba outfity za velmi povedené. Pět by si dokázalo představit ještě něco lepšího a zbývající respondenti tentokrát příliš nadšení nebyli. Mezi reakcemi se objevovaly například tyto komentáře:
„Kubelková je krásná žena a její dcera je její věrnou kopií. Oběma to moc slušelo, ale ty černé šaty na dceři mě opravdu zaujaly.“ – Petra F.
„Líbí se mi, že každá zvolila něco jiného. Iva byla jasně elegantní a Karolína zase originální. Společně jim to moc sluší.“ – Ladislava T.
„Maminka s dcerou jsou obě krásné, ale u Karolíny bych možná zvolila něco jemnějšího, ženštějšího. Víc by mi to k ní sedlo.“ – Klára M.
Autorský článek redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Jako by mamince z oka vypadla: Dcera Ivy Kubelkové okouzlila ve StarDance v outfitu, který vychválila i stylistka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.