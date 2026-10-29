Neptun likviduje „pekelné kachny“: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou

Jednotky ukrajinského námořnictva provedly úspěšný raketový úder s využitím pobřežního raketového systému Neptun proti ruskému vojenskému letišti Marinovka ve Volgogradské oblasti Ruské federace. Zničeny byly dva bombardéry Su-34.
Úder zasáhl místo nasazení 11. smíšeného leteckého pluku, uvedlo ukrajinské námořnictvo. V důsledku úderu byly z
ničeny dva frontové stíhací bombardéry Su-34. Su-34 je jednou z hlavních platforem ruského taktického letectva pro odpalování řízených leteckých pum (NAB).
Podle
prezidenta Ukrajiny Zelenského, byl během úderu zničen i systém Iskander. Su:34: Pekelná kachna ruského letectva
Su-34 představuje nejen pro vedení války na Ukrajině jeden z klíčových článků ruského letectva. Jedná se o dvoumístný dálkový stíhací bombardér, který byl vyvinut z typu Su-27UB. První let stroje se uskutečnil na jaře 1990, do služby byl však zařazen až v roce 2014. Su-34 je určen k ničení pozemních a námořních cílů na velkou vzdálenost, je schopen provádět útoky i proti vzdušným cílům. Maximální rychlost je 1 900 km/h, dolet činí 1 100 km. Su-34, CC BY-SA 3.0
Mezi výhody letounu patří především velký dolet díky objemným palivovým nádržím a možnosti tankování za letu. Může proto přesnými útoky udeřit hluboko v týlu nepřítele. Ruští konstruktéři také věnovali patřičnou pozornost ochraně posádky, kabina je vyrobena z titanového pancíře.
Široká škála výzbroje je další výhodou, stroj může nést přes 8 tun zbraní, klasické i přesně naváděné bomby, střely vzduch–země, protilodní i protiradarové rakety. Pokud hovoříme o nevýhodách, nemá Su-34 profilaci stealth a má velkou radarovou stopu, což jej činí ve vzduchu detekovatelným a tudíž zranitelným. Nemá tak kvalitní avioniku jako jeho západní protějšky, je těžký a také provozně náročný.
Neptun: Nemesis ruského křižníku Moskva
Podzvukový Neptun je založen na staré sovětské protilodní střele Ch-35 s vylepšeným doletem a elektronikou. Má dolet téměř 400 kilometrů. Celý systém, který byl
poprvé uveden do provozu na Ukrajině v roce 2021, se skládá z mobilního odpalovacího zařízení na nákladním voze, čtyř raket, přebíjecího vozidla a velitelského a řídicího vozidla.
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Je navržen tak, aby letěl blízko mořské hladiny, aby se vyhnul odhalení radarem před úderem na cíl. V terminální fázi se
Neptun pohybuje dokonce jen 3-5 metrů nad hladinou a minimální výška záchytu S-300 Fort je 25 metrů, což se stalo osudným ruskému křižníku Moskva 14. dubna 2022.
Zdroj:
Militarnyi, Military Watch Magazine, Defence Blog Autor/Licence fotografie: Su-34, UAC