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Neptun likviduje „pekelné kachny“: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou

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Jednotky ukrajinského námořnictva provedly úspěšný raketový úder s využitím pobřežního raketového systému Neptun proti ruskému vojenskému letišti Marinovka ve Volgogradské oblasti Ruské federace. Zničeny byly dva bombardéry Su-34.
Neptun likviduje &#8222;pekelné kachny&#8220;: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou

Neptun likviduje &#8222;pekelné kachny&#8220;: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 20:50

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