Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bulava: Ruská jaderná pěst z hlubin. Ponorka Generalissimus Suvorov odpálila mezikontinentální raketu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rusko odpálilo raketu Bulava z ponorky Generalissimus Suvorov. Jak funguje námořní složka ruské jaderné triády a proč je strategická ponorka tak důležitá?
Bulava: Ruská jaderná pěst z hlubin. Ponorka Generalissimus Suvorov odpálila mezikontinentální raketu

Bulava: Ruská jaderná pěst z hlubin. Ponorka Generalissimus Suvorov odpálila mezikontinentální raketu

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Securitytech
Neptun likviduje „pekelné kachny“: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou
Neptun likviduje „pekelné kachny“: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou
Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger
Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger

Tiger II byl posledním německým tankem, který se během druhé světové války dostal do sériové výroby....

Putin se bojí ukrajinských dronů: Valdaj chrání 50 systémů Pancir a dva S-400
Putin se bojí ukrajinských dronů: Valdaj chrání 50 systémů Pancir a dva S-400

Podle OSINT analýzy stojí kolem Putinovy rezidence na Valdaji až 50 systémů Pancir a dvě baterie S-400.

Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16
Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16

Americká společnost Castelion zahájila přípravu integrace hypersonické střely Blackbeard na stíhací letouny...

Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty
Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty

Ukrajinský útvar Nemesis ve cvičení Combined Resolve 26-07 způsobil americké obrněné brigádě Greywolf...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.