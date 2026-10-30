Bulava: Ruská jaderná pěst z hlubin. Ponorka Generalissimus Suvorov odpálila mezikontinentální raketu

Ruská jaderná ponorka Generalissimus Suvorov odpálila 28. října 2026 z pozice v Ochotském moři mezikontinentální balistickou raketu R-30 Bulava. Podle ruského ministerstva obrany
bojové hlavice dopadly v plánovaném čase do určeného prostoru na polygonu Čiža v Archangelské oblasti na severu evropské části Ruska.
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Moskva tak předvedla další schopnost své námořní jaderné složky, která má zajistit možnost odvetného úderu i v případě, že by protivník zničil část pozemních jaderných sil. Nejde jen o další odpálení strategické rakety.
Bulava je klíčovou výzbrojí moderních třídy Borej a Borej-A a představuje jednu ze tří hlavních součástí ruské jaderné triády. ruských ponorek
Právě ponorky dávají jadernému odstrašování vlastnost, kterou
pozemní raketové základny ani strategické bombardéry nemohou plně nahradit, tedy možnost ukrýt nosič zbraní v rozlehlém oceánu a zachovat schopnost úderu, aniž by protivník přesně znal jeho polohu. Poslední test: Z Ochotského moře až na sever Ruska
Odpálení z 28. října 2026 provedla ponorka K-553 Generalissimus Suvorov, která patří k modernizované třídě Borej-A, označované jako projekt 955A, plavidlo slouží v Tichomořské flotile.
Ponorka Generalissimus Suvorov byla postavena v loděnici Sevmash v Severodvinsku. Její stavba začala v prosinci 2014 a do služby ruského námořnictva byla zařazena 29. prosince 2022. Následně přešla ze Severní flotily do Tichomořské flotily.
Raketu ponorka vypustila z pozice v Ochotském moři. Cílem byla oblast polygonu Čiža na Kaninském poloostrově v Archangelské oblasti, tedy
na opačné straně rozsáhlého ruského území. Ruské ministerstvo obrany označilo střelbu za součást plánovaného bojového výcviku posádky. Ponorka třídy Oscar II, By Mil.ru, CC BY 4.0
Pro Generalissima Suvorova nešlo o první odpálení Bulavy. V listopadu 2022, ještě během závěrečných zkoušek před převzetím ruským námořnictvem,
vypustila tuto raketu z Bílého moře směrem k polygonu Kura na Kamčatce. Podle veřejně dostupných údajů může ponorka této třídy nést až 16 balistických raket Bulava. Bulava: Jaderná pěst ruského námořnictva
R-30 Bulava (označení NATO SS-N-32) je třístupňová balistická raketa na tuhé pohonné látky určená pro odpalování z palub strategických ponorek.
Její odhadovaný dosah činí přibližně 8 000 až 8 300 kilometrů, což jí umožňuje zasáhnout vzdálené cíle na území protivníka.
Podle údajů amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) může být vybavena několika samostatně naváděnými návratovými tělesy s jadernými hlavicemi.
Právě schopnost nést více hlavic dává Bulavě její strategický význam. Jediná raketa může dopravit několik hlavic k různým cílům. Konkrétní
počet závisí na konfiguraci výzbroje a skutečném operačním nasazení, veřejné odhady hovoří až o šesti hlavicích na jednu raketu.
Bulava navazuje na dlouhodobou ruskou snahu vytvořit moderní námořní raketový systém, který by nahradil starší generace sovětských zbraní.
Její vývoj provázela řada neúspěšných zkoušek a technických problémů.
Do služby proto vstupovala po dlouhém vývojovém procesu, během něhož museli konstruktéři řešit nejen samotnou raketu, ale také její integraci s ponorkou a odpalovacím systémem. Dnes tvoří hlavní raketovou výzbroj ponorek Borej a Borej-A.
Ochotské moře: Domovské vody ruských ponorek
Ochotské moře, odkud proběhl nejnovější odpal, má v této souvislosti významnou geografickou polohu. Leží mezi ruským Dálným východem, Kamčatkou a Sachalinem a ruské námořnictvo v něm může provozovat
strategické ponorky v blízkosti vlastních základen.
To však samo o sobě neznamená, že jsou plavidla v této oblasti nezjistitelná. Jejich ochrana závisí na řadě faktorů, včetně protiponorkových schopností protivníka, podmínek v daném prostoru a konkrétního operačního nasazení.
Jaderná triáda: Proč ponorky tvoří její klíčovou část
Ruská jaderná triáda se skládá ze tří základních složek –
pozemních strategických sil, strategického letectva a balistických raket odpalovaných z ponorek. Každá má jiné přednosti i slabiny.
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Pozemní raketové síly mohou využívat stacionární sila i mobilní odpalovací zařízení, bombardéry nabízejí flexibilitu a možnost demonstrativního nasazení a ponorky přidávají obtížně předvídatelnou námořní složku.
Právě poslední vlastnost je pro jaderné odstrašování zásadní. Protivník může znát polohu raketových základen nebo sledovat pohyb strategických bombardérů, ale určit polohu všech ponorek rozmístěných v oceánech je podstatně obtížnější.
Pokud část strategických sil přežije případný první úder, zachovává si stát možnost odvety. Tato schopnost se označuje jako druhý úder a patří k základním principům jaderného odstrašování.
Bombastické titulky a reálná situace
Titulky českých médií se předhánějí ve zveličení situace s odpalem rakety. Namátkou se čtenáři velkých českých portálů mohou dočíst, že „
Ruská ponorka vystřelila směrem k NATO raketu schopnou nést jaderné hlavice“ nebo „ Putin nařídil odpálit směrem k NATO raketu schopnou nést jaderné hlavice. Chvíli po jednání se Stubbem a Størem“.
Není důvod automaticky považovat odpal za bezprostřední přípravu jaderného útoku na NATO. Ruské ministerstvo obrany jej popsalo jako plánovanou součást bojového výcviku.
V současném bezpečnostním prostředí má ovšem podobná demonstrace i politický rozměr, kdy připomíná, že Moskva disponuje prostředky schopnými zasáhnout cíle na velké vzdálenosti.
Bulava a
ponorky Borej-A tak zůstávají jedním z pilířů ruského jaderného odstrašování. Jejich hlavní úlohou není pouze odpálit raketu, ale především zajistit, aby případný protivník nemohl spoléhat na to, že prvním úderem zničí všechny prostředky ruské jaderné odvety.
Zdroj:
The Barents Observer, CSIS Missile Threat Autor/Licence fotografie: Generalissimus Suvorov, Mil.ru, CC BY 4.0