Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ivanovický fotbal si polepší. Přibudou dvě hřiště, parkoviště i tribuna

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za asi 65,5 milionu korun dvě hřiště s umělým trávníkem, tribunu pro zhruba 500 diváků i parkovací místa.
Ivanovický fotbal si polepší. Přibudou dvě hřiště, parkoviště i tribuna

Ivanovický fotbal si polepší. Přibudou dvě hřiště, parkoviště i tribuna

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost
Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost
Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka
Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka

Třiadvacetiletá Viktorka od narození bojuje se zdravotními komplikacemi. Kvůli vážným problémům už přišla o...

Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna
Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna

Na Rullerově nábřeží v Brně otevřela nová Náplavka Café. Zatím funguje ve zkušebním režimu a nabízí...

Karambol v Brně skončil otřesem mozku. Policisté hledají dvě děti na koloběžkách
Karambol v Brně skončil otřesem mozku. Policisté hledají dvě děti na koloběžkách

Odřené koleno, otřes mozku a chybějící přilba. Několika lehkými zraněními skončil střet cyklisty s dítětem...

Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa
Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa

Dnes se v Dietrichsteinském paláci otevírá výstava Slovácko sa búří – Neklidná léta 1918 až 1920 na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.