Čtyři prohry v řadě a změna gymu. Adesanyovo nové video vyvolalo debatu, jestli je pro něj v UFC ještě místo

Záběry bez slov, debata bez konce
Účet Spinnin Backfist klip přesdílel dřív, než ho Adesanya smazal, a MMA komunita se rozštěpila na dvě skupiny. Jedni četli záběry jako důkaz fyzického úpadku: „Je po něm.“ Druzí namítali, že borec mimo přípravu nikdy nevypadá jako v týdnu zápasu a že pár sekund před kamerou neříká vůbec nic o jeho skutečné kondici. Třetí skupina, menší, ale hlasitější, v nabraných kilech viděla signál přestupu do polotěžké váhy.
Pravda je, že video samo o sobě nepotvrzuje ani jedno. Adesanya veřejně neoznámil změnu divize, nekomentoval svůj fyzický stav a důvod smazání nikdy neuvedl. Co ale záběry udělaly spolehlivě: přiživily otázku, kterou si MMA svět klade od března 2026.
Čtyři prohry a slova, která je těžké ignorovat
V březnu 2026 prohrál Adesanya s Joeem Pyferem technickým knockoutem. Byla to jeho čtvrtá porážka v řadě, nejhorší série v kariéře muže, který ještě v roce 2023 držel pás střední váhy. Po zápase stál před mikrofony a řekl větu, která zněla víc jako manifest než jako tiskovka: „Neodcházím.“
Le physique actuel d'Israel Adesanya pic.twitter.com/KyLv5uD8V4— La Sueur (@LaSueur_off) September 10, 2026
Jenže neodcházet z UFC a neodcházet ze starého režimu jsou dvě různé věci. 20. května 2026, tedy necelé dva měsíce po prohře s Pyferem, Adesanya osobně oznámil trenérovi Eugeneu Baremanovi, že se do City Kickboxing nevrátí. Veřejně to vyšlo až 9. července, kdy na svém YouTube kanálu FREESTYLEBENDER publikoval video s přímočarým názvem „Odcházím z CKB.“
Rozchod popsal jako něco, co zrálo dlouho. Jako sportovní důvod uvedl potřebu cílenější individuální přípravy místo modelu, ve kterém fungoval roky. Žádné veřejné obvinění, žádná potvrzená hádka. Jen věta, která v kontextu čtyř porážek zní logicky: dělat pořád to samé a čekat jiný výsledek nedává smysl.
Polotěžká váha: starý slib, nová realita
Spekulace o přesunu na 93 kilogramů nejsou úplně nové. Adesanya už jednou v polotěžké váze byl, v březnu 2021 na UFC 259 proti tehdejšímu šampionovi Janu Błachowiczovi. Tehdy šel nahoru jako dominantní držitel pásu ve střední váze, který chce druhý titul. Prohrál jednomyslně na body: 49–46, 49–45, 49–45.
Čísla z toho zápasu mluví jasně. Błachowicz trefil 107 signifikantních úderů proti Adesanyovým 78, dosáhl tří takedownů a kontroloval pozici přes sedm minut. Rozhodující byla závěrečná kola, kde Błachowiczova velikost a grappling převážily. Adesanya přitom na všech třech kartách prohrával už před čtvrtým kolem.
Po zápase řekl, že se do 93 kg (205 liber) „určitě vrátí.“ Je září 2026 a ten slib stále visí ve vzduchu. Rozdíl oproti roku 2021 je ale propastný: tehdy šel nahoru z pozice síly, dnes by případný přesun vypadal jako únik ze střední váhy, kde je aktuálně devátý v žebříčku.
Kde je Adesanya teď, a co z toho plyne
Začátkem září 2026 zachytil Sherdog Adesanyu v australském Freestyle MMA Performance Centre po boku Alexandera Volkanovského a Maurícia Ruffyho. Na sociálních sítích se současně objevil post o předzápasové stravě přes účet Home of Fight. To jsou silné indikátory začátku přípravy. Soupeř, datum ani váhová kategorie ale oznámené nejsou.
Pohled na žebříčky nabízí dvě cesty, z nichž žádná není snadná:
- Střední váha: Šampionem je Sean Strickland, nad Adesanyou stojí mimo jiné Chimajev, Du Plessis, Imavov, Allen nebo právě Pyfer. Cesta k titulu vede přes minimálně tři čtyři výhry proti kvalitním soupeřům.
- Polotěžká váha: Šampionem je Carlos Ulberg, za ním Ankalajev, Procházka, Pereira, Rountree Jr. Fyzicky tvrdší konkurence, ale větší mediální efekt každého zápasu.
Střední váha mu dává reálnější návratovou trajektorii. Polotěžká nabízí příběh, ale taky riziko, že se zopakuje scénář z UFC 259, tentokrát bez luxusu titulu v zádech.
Restart, nebo doznívání?
Historie UFC zná pozdní přepsání příběhu. Michael Bisping po letech pochybností navlékl sérii pěti výher a došel si pro pás. Dominick Reyes ukončil vlastní čtyřzápasovou černou sérii comebackovým KO v roce 2024. Přesný model „čtyři prohry v řadě a pak titul“ se ale v historii organizace dohledat nepodařilo.
Adesanya má pořád jméno, které prodává pay-per-view. Má nové prostředí, nový přístup k přípravě a, podle všeho, motivaci pokračovat. Otázka není, jestli dostane další šanci. Tu dostane. Otázka je, jestli změna prostředí přišla ještě včas na to, aby z něj udělala znovu relevantního vyzyvatele, nebo jestli příští zápas bude už jen velké jméno v hlavní kartě pro někoho jiného.
Pátá prohra v řadě by tu odpověď dala definitivně.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková