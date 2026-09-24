Hradec Králové se zbavuje nepovedené sochy starosty Ulricha

Hradec Králové se chystá darovat krajskému Muzeu východních Čech sochu svého někdejšího starosty Františka Ulricha, která od roku 2011 stojí v uzavřeném areálu Technických služeb na letišti a je veřejnosti nepřístupná. Radní města tento krok doporučili v úterý, finální slovo budou mít zastupitelé.
Sochu z prachatického dioritu vytvořil sochař Stanislav Hanzík a město ji v roce 2010 umístilo na náměstí Svobody. Záhy se ukázalo, že dílo sklízí kritiku jak od veřejnosti, tak od odborníků, kteří poukazovali na výtvarné nedostatky i nedostatečnou kvalitu provedení. Pomník tvoří dvě části, figurální zobrazení sedícího Ulricha a artefakt se slunečními hodinami. Celkové náklady na sochu a úpravu náměstí tehdy dosáhly 3,5 milionu korun.
Odhadovaná hodnota sochy se dnes pohybuje mezi 1,25 a 1,5 milionu korun. Muzeum by podle radnice dílo zařadilo do svých sbírek, uchovalo ho pro budoucí generace a zajistilo mu odbornou konzervátorskou a restaurátorskou péči. Zájem o přijetí sochy muzeum podle města již potvrdilo.
Hradec Králové usiloval o Ulrichův pomník od roku 2002. Tehdy soutěž vyhrál projekt, který zachycoval starostu sedícího za psacím stolem na vysokém sloupu, přičemž návštěvníci by sochu pozorovali přes trojici dalekohledů. Záměr ale zablokovali památkáři s odůvodněním, že by stavba narušila architektonicky ucelený prostor Ulrichova náměstí. Pozdější snahy magistrátu o důstojnější připomenutí starosty zůstaly bez konkrétního výsledku.
František Ulrich vedl hradeckou radnici v letech 1895 až 1929 a jeho éra se do dějin města zapsala jako období zásadní proměny. Po zbourání hradecké pevnosti získalo město moderní podobu, přibyla železniční i silniční spojení a proběhla regulace Labe a Orlice. Ulrich do Hradce přizval architekty Jana Kotěru a Josefa Gočára, díky nimž si město vysloužilo přezdívku salon republiky.
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