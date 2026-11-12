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Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii

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Říká se, že z černé díry neunikne ani světlo. V Hradci Králové se ale jedna taková otevře veřejnosti. Galerie moderního umění chystá výstavu, která propojí tajemství vesmíru, vědu a pořádnou dávku umělecké fantazie.
Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii

Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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