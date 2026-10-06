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Horoskop na 41. týden roku 2026: Střelci objeví nový směr, Panny si ujasní své priority

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Druhý říjnový týden přinese období hlubších uvědomění, návratů k důležitým tématům a hledání toho, co má v životě skutečnou hodnotu. Slunce ve Vahách bude stále podporovat spolupráci, vztahy a potřebu najít rovnováhu mezi vlastními potřebami a očekáváním okolí. Merkur a retrográdní Venuše ve Štíru v
Horoskop na 41. týden roku 2026: Střelci objeví nový směr, Panny si ujasní své priority

Horoskop na 41. týden roku 2026: Střelci objeví nový směr, Panny si ujasní své priority

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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