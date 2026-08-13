Skútr měl muž koupit za tisícovku. Ve skutečnosti byl kradený z chalupy

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Skútr měl muž koupit za tisícovku. Ve skutečnosti byl kradený z chalupyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příběh o koupi skútru za tisíc korun od neznámého muže policistům nejprve připadal neuvěřitelný. Nakonec se ukázalo, že 38letý muž má mít na svědomí nejen krádež skútru, ale také vloupání do několika objektů. Rychnovští kriminalisté ho v neděli 9. srpna obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci.
ilustrační foto.
Zdroj: Hradecká Drbna
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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