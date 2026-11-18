Zvýšenou aktivitu kyberzločinců v předvánočním období potvrzují i data společnosti Darktrace. Ta v listopadu 2025 zaznamenala nárůst phishingových útoků zneužívajících Black Friday o 620 % oproti začátku měsíce. Počet útoků, při nichž se podvodníci vydávali za velké obchodní řetězce, vzrostl jen za jediný týden o 54 %.
Rozsah tohoto problému dokládá také společnost Check Point Research. Podle ní byla v říjnu a na začátku listopadu 2025 každá jedenáctá nově registrovaná doména spojená s Black Friday škodlivá. Jen v říjnu vzniklo s touto tematikou o 93 % více domén, než činil měsíční průměr téhož roku.
„Podvodníci nevymýšlejí nic převratného, jen dobře vědí, kdy udeřit. Před Vánocemi nakupujeme ve spěchu, čekáme spoustu balíků a chceme stihnout slevu. Právě ve spěchu přestáváme věci ověřovat. Díky umělé inteligenci navíc falešný e-shop nebo zpráva od dopravce už nemusí obsahovat jedinou chybu, podle které bychom podvod dřív poznali. Spolehlivějším vodítkem než vzhled jsou proto okolnosti: tlak na rychlé rozhodnutí, nečekaně výhodná nabídka nebo žádost o údaje, které by po nás nikdo seriózní nechtěl,“ říká Filip Štolle, Managing Director společnosti axelum.
Rizika se přitom netýkají pouze samotného nakupování. Podvodníci mohou zneužít také předvánoční ochotu pomáhat, zájem o rychlý přivýdělek nebo důvěru v komunikaci od blízkých. Odborníci ze společnosti axelum proto upozorňují na deset situací, ve kterých je během předvánočního období namístě zvýšená obezřetnost.
1. Nenechte se nachytat falešnými e-shopy a Black Friday slevami
Slevové akce lákají k rychlým nákupům, čehož využívají i podvodníci. Vytvářejí falešné internetové obchody nebo stránky napodobující známé prodejce, často s nabídkami za podezřele nízké ceny. Před nákupem si proto vždy zkontrolujte webovou adresu, ověřte si zkušenosti ostatních zákazníků a zbystřete u neobvykle výhodných nabídek. Při placení může pomoci jednorázová virtuální karta, která omezuje riziko zneužití platebních údajů.
2. Falešné zprávy od dopravců mohou připravit o peníze
Před Vánocemi lidé očekávají větší množství zásilek a podvodná SMS nebo e-mail o problému s doručením tak nemusí vzbudit podezření. Útočníci se často vydávají za přepravní společnosti a požadují doplacení drobného poplatku nebo aktualizaci doručovacích údajů. Odkaz ale vede na falešnou stránku, jejímž cílem je získat platební údaje. Stav zásilky proto vždy ověřujte přímo v oficiální aplikaci dopravce nebo na jeho webu, nikoliv přes odkaz v nevyžádané zprávě.
3. Pozor na podvodné kupující na internetových bazarech
Internetové bazary lidé před Vánocemi využívají nejen k nákupu dárků, ale také k prodeji nepotřebných věcí. Právě na prodávající často cílí podvodníci, kteří předstírají zájem o zboží a následně pošlou odkaz na falešnou platební nebo přepravní službu. Pod záminkou přijetí platby pak požadují údaje z platební karty či přihlášení do internetového bankovnictví. Pro přijetí běžné platby přitom stačí číslo účtu. Nikdy proto nezadávejte citlivé údaje přes odkaz zaslaný neznámým kupujícím.
4. Podvodné zprávy z banky mohou vypadat důvěryhodně
S rostoucím počtem online plateb mohou lidé snáze přehlédnout podvodnou zprávu, která se tváří jako upozornění banky na podezřelou transakci nebo zablokovaný účet. Útočníci se snaží vyvolat obavy a přimět příjemce k okamžitému přihlášení přes podvržený odkaz. Do internetového bankovnictví proto vstupujte výhradně přes oficiální aplikaci nebo ručně zadanou adresu banky. Pokud vás zpráva vyzývá k urgentnímu potvrzení údajů či platby, nejprve si její pravost ověřte přímo u banky.
5. Ověřujte si neobvyklé žádosti o peníze přes WhatsApp
Podvodníci se mohou zmocnit cizího účtu na WhatsAppu a následně oslovovat jeho kontakty s žádostí o rychlou finanční pomoc. Zpráva přitom přichází z účtu známého člověka, proto může působit důvěryhodně. Pokud vás někdo z blízkých nečekaně požádá o peníze, vždy si žádost ověřte telefonicky na jeho obvyklém čísle. Nikdy také nepotvrzujte připojení neznámého zařízení ke svému účtu ani nikomu nesdělujte ověřovací kódy.
6. Nenechte se zlákat příslibem rychlého výdělku před Vánocemi
Předvánoční období bývá finančně náročné a nabídka snadného přivýdělku proto může působit obzvlášť lákavě. Podvodníci toho mohou využívat prostřednictvím falešných investičních reklam, často se zneužitím známých osobností nebo pomocí videí vytvořených umělou inteligencí. Slibují rychlé zhodnocení peněz, jejich skutečným cílem je ale připravit oběti o úspory. Investiční společnost si proto vždy ověřte v příslušných registrech ČNB, neposílejte peníze na základě nevyžádané nabídky a nikomu neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení.
7. Předvánoční solidaritu zneužívají i falešné charitativní sbírky
Vánoce jsou obdobím, kdy lidé častěji přispívají na dobročinné účely. Podvodníci toho mohou využívat prostřednictvím falešných sbírek, emotivních příběhů na sociálních sítích nebo podvržených QR kódů. Před odesláním příspěvku si proto ověřte, kdo sbírku pořádá, a číslo účtu porovnejte s údaji na oficiálním webu organizace. Pozor si dejte také na nevyžádané zprávy s žádostí o okamžitý příspěvek.
8. Výhra ve vánoční soutěži vás může stát peníze
Před Vánocemi se na sociálních sítích objevuje řada soutěží o dárky, poukazy nebo elektroniku. Mezi skutečnými soutěžemi se ale mohou skrývat i podvodné nabídky, které slibují výhru výměnou za zaplacení drobného poplatku či zadání platebních údajů. Pokud vás někdo informuje o výhře v soutěži, do které jste se vůbec nezapojili, jde o jasný varovný signál. Pravost soutěže si vždy ověřte na oficiálním profilu pořadatele a nikdy neposkytujte údaje z platební karty kvůli údajnému doručení výhry.
9. Ne každá reklama na sociálních sítích vede do skutečného obchodu
Podvodníci využívají také placené reklamy na sociálních sítích, ve kterých napodobují známé značky a lákají na mimořádné předvánoční slevy. Reklama může působit profesionálně, obsahovat skutečné fotografie produktů i logo oblíbeného obchodu. Po kliknutí ale uživatele přesměruje na podvodný web. Samotná skutečnost, že je příspěvek sponzorovaný, proto nezaručuje jeho důvěryhodnost. Pokud vás nabídka zaujme, vyhledejte si obchod samostatně a ověřte, zda na jeho oficiálním webu skutečně existuje.
10. Dárkové poukazy nakupujte jen u ověřených prodejců
Dárkové poukazy a elektronické vouchery patří mezi oblíbené vánoční dárky, což z nich dělá také lákadlo pro podvodníky. Ti mohou nabízet falešné poukazy známých obchodů, lákat na mimořádné slevy nebo vytvářet stránky napodobující oficiální prodejce. Výsledkem může být neplatný poukaz i zneužití platebních údajů. Dárkové karty proto nakupujte přímo na stránkách obchodníka nebo u jeho autorizovaných partnerů. Obezřetní buďte také u nabídek zaslaných přes sociální sítě či nevyžádané zprávy.
„Nakupování na internetu se kvůli tomu bát nemusíme. Stačí si osvojit jeden zvyk: když nás něco tlačí ke spěchu, zastavit se. Na odkaz ve zprávě neklikat a raději si vše ověřit sami, v aplikaci banky, u dopravce nebo telefonátem tomu, kdo nám píše. Stojí nás to pár minut, a přitom to může být rozdíl mezi šťastnými a veselými Vánoci a svátky, na které budeme chtít rychle zapomenout,“ uzavírá Filip Štolle.