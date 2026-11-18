Pět set korun na dentální hygienu nebo cvičení, až tisíc korun na vybrané rehabilitační procedury a dalších pět set na pomůcky pro trénování paměti. To jsou tři možnosti z nabídky VZP, které mohou být užitečné právě starším lidem. Peníze ovšem nepřicházejí automaticky s důchodem. Jde o příspěvky na konkrétní výdaje a u některých je podmínkou absolvovaná prevence.
Klienti starší 65 let mohou získat až 500 korun na pohybové aktivity a dentální hygienu. Podmínkou je preventivní prohlídka u praktického lékaře v posledních dvou letech. Kontrola u zubaře ji pro tento účel nenahrazuje. Příspěvek lze využít například na zdravotní cvičení, jógu, aktivity Sokola nebo ošetření u dentální hygienistky. Jde o společný limit: nikoli pět set korun na pohyb a dalších pět set na zuby. Žádost se podává pouze jednou za rok. Příspěvek se nevztahuje například na nákup zubních kartáčků, past či bělení zubů.
Modelový příklad: Sedmdesátiletá klientka zaplatila v září za dentální hygienu 1 200 korun. Pokud má splněnou a zaevidovanou prevenci i ostatní podmínky a příspěvek letos ještě nečerpala, může požádat o vrácení 500 korun.
Ani mladší důchodci nejsou z podpory vyloučeni. Pro dospělé ve věku 18–65 let existuje rovněž příspěvek do 500 korun na pohyb a dentální hygienu. V této kategorii se však žádá pouze přes Moje VZP a u pohybu se podporují dlouhodobé aktivity. Samotné pobírání důchodu pravidla nemění.
Až tisíc korun na masáže či fyzioterapii
Další možností je příspěvek do 1 000 korun na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu. V nabídce jsou například masáže, fyzioterapie, plavání nebo léčebné koupele. Zde nestačí běžná preventivní prohlídka u praktika. Pojištěnec musí mít v posledních dvou letech absolvované a pojišťovně vykázané některé z uznávaných screeningových vyšetření — například screening rakoviny tlustého střeva, mamografický screening nebo screening prostaty.
Příspěvek se čerpá jednorázově. Nelze jej použít na ubytování a stravu při lázeňském pobytu ani na dárkový voucher. VZP u tohoto programu výslovně umožňuje seniorům 65+ také osobní či poštovní podání.
Příspěvek také na trénování paměti
Lidem starším 65 let VZP nabízí až 500 korun na vybrané pomůcky pro trénink paměti nebo její testování. Nejde o libovolnou knížku křížovek či jakýkoli kurz. Podporované jsou pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností a testování ve vybrané síti lékáren, na kterou pojišťovna odkazuje.
U tohoto příspěvku nesmí být doklad při podání žádosti starší než tři měsíce. Také zde lze žádat pouze jednou ročně.
Nestačí hlídat konec listopadu. Rozhoduje i účtenka a evidence prevence
U příspěvků na pohyb, dentální hygienu a rehabilitační aktivity platí pro doklady šestiměsíční lhůta. U dalších programů bývá kratší. Účtenka z počátku roku proto nemusí být v listopadu použitelná, přestože roční termín žádostí ještě neskončil. Podrobnosti se řídí podmínkami konkrétního příspěvku.
Důležitá je také evidence vyšetření. VZP aktuálně upozorňuje, že při absolvování potřebné prevence v říjnu nebo později už o příspěvky podmíněné touto prevencí letos nelze požádat. Důvodem je až tříměsíční odstup mezi vyšetřením, jeho vykázáním a zaevidováním. Nelze tedy spoléhat na to, že listopadová návštěva lékaře okamžitě otevře možnost čerpání.
Jak žádost vyřídit
U uvedených seniorských příspěvků si pohlídejte tyto termíny:
|Způsob podání
|Nejpozdější termín
|Osobně na přepážce nebo podatelně VZP
|30. listopadu 2026
|Poštou
|30. listopadu 2026 — rozhoduje podací razítko přepravce
|Prostřednictvím Moje VZP
|31. prosince 2026
Připravte si doklad o zaplacení, při písemném podání vyplněnou a podepsanou žádost a číslo bankovního účtu. Na dokladu musí být zřejmé, za jakou službu jste zaplatili, její cena, poskytovatel a osoba, pro kterou byla určena. Žádost za vás může vyřídit také zmocněný člověk na základě plné moci; podle VZP nemusí být notářsky ověřená.
Příspěvky jsou určeny pojištěncům VZP splňujícím obecné i zvláštní podmínky. Překážkou je například evidovaný dluh vůči pojišťovně nebo přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.
Než si kvůli příspěvku objednáte další službu, projděte nejprve své již zaplacené účtenky. S ověřením konkrétního případu pomůže pobočka nebo infolinka VZP: 952 222 222.