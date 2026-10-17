Harry a Meghan v centru pozornosti: Palác se obává konkurence pro Williama a Kate

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Princ Harry (42) a jeho manželka Meghan Markle (45) se po návratu do Velké Británie poprvé společně objevili na veřejnosti. Během jediného dne navštívili hned tři charitativní organizace v Nottinghamu, kde je přivítaly nadšené davy. Jejich návrat však vyvolává také otázky ohledně budoucího postavení v královské rodině. Král Karel III. (77) totiž dal jasně najevo, že Harry a Meghan se ke královským povinnostem nevracejí.
Harry a Meghan se dočkali vřelého přivítání
Princ Harry a Meghan Markle se ve čtvrtek poprvé společně představili veřejnosti od svého zářijového návratu do Anglie. Manželé, kteří před šesti lety opustili královské povinnosti a přestěhovali se do Spojených států, se nyní snaží znovu vybudovat své postavení v britské společnosti. První zastávkou jejich charitativního programu bylo komunitní nahrávací studio v Nottinghamu. Jejich příjezd vyvolal mezi přítomnými velké nadšení.
"Milujeme vás, vévodkyně Meghan, milujeme vás," volala podle zahraničních médií jedna z přítomných žen. Meghan, která pro tuto příležitost zvolila dlouhý kabát vínové barvy, se společně s manželem ochotně fotografovala s fanoušky, rozdávala objetí a podávala si ruce s přihlížejícími. Tři charitativní návštěvy
Po návštěvě nahrávacího studia zamířili do organizace Himmah Hub, která provozuje největší potravinovou banku ve střední Anglii. Jejich další zastávkou byla organizace Epic Partners, jež podporuje znevýhodněné děti a mladé lidi prostřednictvím sportu, vzdělávání a mentoringových programů. Pro Harryho a Meghan přitom nešlo o neznámé prostředí. Princ Harry spolupracuje s Community Recording Studio a Epic Partners již více než deset let. Meghan se zase v minulosti zapojila do projektu Himmah při přípravě charitativní kuchařky Together: Our Community Cookbook, která vyšla v roce 2018. Nottingham má navíc pro dvojici zvláštní význam. Právě zde se totiž Harry a Meghan v roce 2017 poprvé společně objevili na veřejnosti poté, co oznámili své zasnoubení.
Král Karel III. jim stanovil jasná pravidla
Přestože čtvrteční program připomínal oficiální královskou návštěvu, postavení Harryho a Meghan se podle Buckinghamského paláce nemění. Jejich charitativní vystoupení doprovázely některé prvky typické pro královské akce. Organizátoři například používali jejich tituly vévody a vévodkyně ze Sussexu a pohyb dvojice dokumentovala předem určená skupina novinářů. Naopak jejich projekt Archewell, který byl v době jejich pobytu ve Spojených státech výrazně spojován s veřejnými aktivitami manželů, tentokrát ustoupil do pozadí. Král Karel III. však podle zahraničních médií trvá na tom, že Harry a Meghan zůstávají nepracujícími členy královské rodiny.
Obava z konkurence
Krátce po jejich zářijovém návratu do Británie měl palác jménem panovníka zaslat vysoce postaveným vládním představitelům dopis, ve kterém připomněl, že manželé nadále nebudou používat oslovení Jeho či Její královská Výsost. Veškerou charitativní činnost tak mají vykonávat jako soukromé osoby, nikoliv jako oficiální představitelé monarchie. Podle zahraničních médií může být za tímto krokem také obava některých palácových úředníků, aby Harry a Meghan nevytvořili jakýsi paralelní královský dvůr, který by soupeřil o pozornost veřejnosti s princem Williamem, princeznou Kate a dalšími aktivními členy monarchie.
Vztahy s rodinou byly dlouho napjaté
Harry a Meghan se rozhodli vzdát královských povinností v roce 2020, kdy se přestěhovali do Kalifornie. Jedním z jejich hlavních cílů bylo získat finanční nezávislost. Následně uzavřeli lukrativní smlouvy se společnostmi Netflix a Spotify a začali budovat vlastní mediální a charitativní projekty. Jejich vztahy s britskou královskou rodinou se však postupně výrazně zhoršily. Manželé veřejně kritizovali fungování paláce a hovořili o nedostatečné podpoře Meghan v době, kdy se potýkala s psychickými problémy. Objevila se také obvinění z rasismu a manipulace s médii, která napětí mezi Sussexovými a zbytkem královské rodiny ještě prohloubila. V posledních měsících však začalo docházet k určitému uvolnění napjatých vztahů.
Zdroj: Aplausin.cz/PBS News