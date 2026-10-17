Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Harry a Meghan v centru pozornosti: Palác se obává konkurence pro Williama a Kate

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Princ Harry (42) a jeho manželka Meghan Markle (45) se po návratu do Velké Británie poprvé společně objevili na veřejnosti. Během jediného dne navštívili hned tři charitativní organizace v Nottinghamu, kde je přivítaly nadšené davy. Jejich návrat však vyvolává také otázky ohledně budoucího postavení v královské rodině. Král Karel III. (77) totiž dal jasně najevo, že Harry a Meghan se ke královským povinnostem nevracejí.
Meghan Markle a princ Harry.

Meghan Markle a princ Harry.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:07

Reklama
Další články z Aplausin.cz
StarDance čeká první nemilosrdné vyřazování! Kdo si jako první sbalí kufry? Favorit na odchod překvapí
StarDance čeká první nemilosrdné vyřazování! Kdo si jako první sbalí kufry? Favorit na odchod překvapí
Jméno Gott znovu útočí na Českého slavíka! Charlotte jde ve stopách slavného otce
Jméno Gott znovu útočí na Českého slavíka! Charlotte jde ve stopách slavného otce

Český slavík 2026 se nezadržitelně blíží a mezi nominovanými se objevilo jméno, které v české hudbě znamená...

Vémola odhalil pikantnosti z manželství s Lelou: Zákaz jiných žen mu vadil
Vémola odhalil pikantnosti z manželství s Lelou: Zákaz jiných žen mu vadil

Karlos Vémola (41) se rozpovídal o svém soukromí a rozhodně si nebral servítky. V rozhovoru pro Expres.cz...

Obavy o zdraví Jaroslavy Obermaierové: Po propuštění z nemocnice nemá vyhráno
Obavy o zdraví Jaroslavy Obermaierové: Po propuštění z nemocnice nemá vyhráno

Jaroslava Obermaierová (80) má za sebou náročné dny. Kvůli vážným dýchacím obtížím skončila v benešovské...

Zdeněk Pohlreich vyměnil kuchyň za jógu: Lekce mu otevřela oči a odhalila v něm nečekanou stránku
Zdeněk Pohlreich vyměnil kuchyň za jógu: Lekce mu otevřela oči a odhalila v něm nečekanou stránku

Zdeněk Pohlreich (69), kterého diváci znají hlavně díky ostrým soudům nad jídlem i prací kuchařů, tentokrát...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.