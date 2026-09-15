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Harémy: Odhalení skutečného života žen v sultánově domě

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Harémy v nás už odedávna evokují pocity tajemna, rozpustilosti, erotična, nebo dokonce sexuálního podmanění. Realita je však od těchto představ velmi odlišná. Za jakých okolností harémy vznikly a jak vypadal život tamních žen?
Harémy: Odhalení skutečného života žen v sultánově domě

Harémy: Odhalení skutečného života žen v sultánově domě

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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