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Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?

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Na ideál ženské krásy lidé kladou důraz už celá staletí. To, jak onen ideál vypadá, se nicméně napříč roky proměňovalo – od Věstonické Venuše až po modelku Twiggy.
Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?

Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?

Zdroj: Pedro Ribeiro Simões / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
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