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Google Zprávy integrují Keep: Sdílení poznámek přímo v konverzaci

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Google stále vylepšuje své aplikace služby. Někdy přidá drobnost, jindy zásadní integraci další služby. Tentokrát zde máme propojení mezi Zprávami pro Android a Google Keep....
Google Zprávy integrují Keep: Sdílení poznámek přímo v konverzaci

Google Zprávy integrují Keep: Sdílení poznámek přímo v konverzaci

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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