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Google Zprávy integrují Keep: Sdílení poznámek přímo v konverzaci
Tentokrát v komornějším složení, ale o to nabitější novinkami! V novém dílu se podíváme na nekompromisní...
Apple Watch Ultra jsou vrcholnou variantou chytrých hodinek od Applu. Jsou zaměřené na výkon a dlouhou...
Google se snaží postupně vylepšovat Android Auto a jde cestou drobnějších aktualizací, případně nasazuje...
Apple představil další generaci bezdrátových sluchátek AirPods 5. Sluchátka mají lákat na výrazně...
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