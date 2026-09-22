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Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

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Někdy i malé rozšíření základní funkcionality může být praktičtější než kdejaká nová robustní AI funkce. Právě jedna drobnůstka míří do aplikace Gmail. Gmail a 2FA...
Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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