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1917 nebo Vietnam: Hrozba dronů nutí vojáky ukrajinské 93. mechanizované brigády se pohybovat podzemím

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Protidronové sítě nad cestami nestačí, proto vojáci 93. brigády využívají podzemní trasy k přesunu na pozice. Co víme o tunelech u Kramatorska a jak se liší od zákopů první světové války.
1917 nebo Vietnam: Hrozba dronů nutí vojáky ukrajinské 93. mechanizované brigády se pohybovat podzemím

1917 nebo Vietnam: Hrozba dronů nutí vojáky ukrajinské 93. mechanizované brigády se pohybovat podzemím

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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