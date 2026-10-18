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Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale

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Součástí našich životů se staly nejrůznější technologie. Poradit si s nimi musí také senioři, používají například aplikace na slevy v obchodech nebo mobilní internetové bankovnictví. Spoustě z nás však dělají starosti také samoobslužné pokladny, kterých je v českých obchodech čím dál více.
Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale

Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/Self-service-check-out-Barcode-scanning-Payment-machine-Grocery-store-Selvbetjent-kasse-Skanning-Betalingsautomat-Interior-etc-Meny-Supermarket-Industrivegen-Osoyro-Norway-2019-11-28-customers-blurry-DSC01136.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 03:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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