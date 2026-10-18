Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale

Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastaralePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastaraleZdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/Self-service-check-out-Barcode-scanning-Payment-machine-Grocery-store-Selvbetjent-kasse-Skanning-Betalingsautomat-Interior-etc-Meny-Supermarket-Industrivegen-Osoyro-Norway-2019-11-28-customers-blurry-DSC01136.jpeg
Článek byl publikován 18.10.2026 03:45
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