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Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus

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Al Capone byl jedním z nejznámějších gangsterů všech dob. Během prohibice si žil jako král, později však zamířil na místo stejně proslulé jako on – do věznice Alcatraz uprostřed Sanfranciského zálivu.
Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus

Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus

Zdroj: Thesab / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:00

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