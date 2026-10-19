Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut

Sáček s práškem, kelímek se suchými nudlemi a konvice. Takový oběd zná skoro každý, kdo někdy jedl v kanceláři, na chatě nebo na cestách. Po českých receptových webech a blozích se ale už několik let šíří domácí obdoba, která je stejně pohodlná. Rozdíl je v tom, že přesně víte, co v ní je.
Kolik soli se skrývá v polévkách
V červenci 2025 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví výsledky kontrol, při kterých hygienici změřili obsah soli v polévkách z jídelen domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb. Osm vzorků z deseti mělo víc soli, než odpovídá doporučení. Ministerstvo zároveň upozornilo, že kuchyně dál hojně sahají po sušených bujónech a polévkových směsích, které do jídla přinášejí hodně sodíku.
Na soli přitom záleží víc, než se zdá. Za rozumnou hranici pro dospělé považuje Světová zdravotnická organizace méně než pět gramů soli za den. To je množství, které se vejde na čajovou lžičku, a průměrný Čech sní podle ministerstva víc než dvojnásobek. Dlouhodobý nadbytek sodíku zvedá krevní tlak a s ním roste i riziko infarktu nebo mozkové příhody. Kdo se s tlakem léčí, měl by množství soli v jídle probrat se svým lékařem.
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Domácí polévka ve sklenici začíná u základu, který nahradí kupovaný prášek. Recept na takovou směs pochází z britské kuchařky River Cottage. Zelenina a čerstvé bylinky se v robotu rozmixují s větším množstvím soli na hustou pastu. Sůl ji konzervuje a zároveň brání tomu, aby v mrazáku zmrzla na kámen. Vydrží tam až půl roku, malou zásobu na každý den stačí držet v lednici a do hrnku horké vody se rozmíchá jen lžička.
Domácí zeleninová pasta s bylinkami nahradí kupovaný polévkový prášek a v mrazáku vydrží až půl roku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jiná cesta jsou zeleninové kostky. Zeleninu krátce podusíte, rozmixujete a hmotu zmrazíte v ploché misce. Zmrzlý plát pak stačí rozkrájet a kostky uložit do sáčku. Ať zvolíte kteroukoliv variantu, množství soli i koření dávkujete vlastní rukou.
Zalijete, zavřete a počkáte
Celý trik stojí na uzavíratelné sklenici, která snese horkou vodu. Nejlépe poslouží obyčejná zavařovačka. Postup vypadá takto:
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která nic nestojí a zelenina v ní vydrží déle čerstvá Večer do sklenice dáte lžičku základu, nakrájenou zeleninu a nudle a necháte ji v lednici. V poledne nebo kdykoliv dostanete chuť k jídlu, zalijete obsah vroucí vodou z konvice. Víčko zavřete a sklenici necháte stát.
Vařit se nemusí nic, nudle i zelenina změknou v horké vodě pod víčkem.
Recepty počítají s pěti až deseti minutami. Nejrychleji změknou nejtenčí instantní nudle a nadrobno nakrouhaná zelenina, s hrubšími kousky se doba odstátí protahuje. Čím jemněji tedy suroviny nakrájíte, tím dřív můžete jíst.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži Nudle nahoru, ochucovadlo dospod
Nudle přidejte do sklenice jako poslední, ať leží úplně nahoře. Pod nimi je místo pro zeleninu a zdroj bílkovin a na samotném dně ochucovadlo, nejlépe lžička domácí pasty nebo kostka z mrazáku. Vybírejte tenké nudle, které změknou pouhým zalitím, protože běžné těstoviny by bez vaření zůstaly tvrdé.
Horká voda ve sklenici syrové maso bezpečně neprovaří, proto do ní dávejte jen to, co se dá jíst rovnou. Výborně poslouží zbytek pečeného kuřete, vejce natvrdo nebo lžíce uvařené čočky či cizrny.
Levnější oběd a méně zbytků v koši
Domácí polévka ve sklenici pomáhá i proti plýtvání. Spotřebuje polovinu papriky nebo kus pórku, které by v lednici jinak zvadly, a základ do mrazáku se dá připravit z odřezků a povadlé zeleniny. Odpadá také nákup sáčků a kelímků.
Jednu věc si ale pohlídejte. Studené sklo špatně snáší prudkou změnu teploty, takže zavařovačka, do které nalijete vroucí vodu hned po vytažení z lednice, může prasknout. Nechte ji proto chvíli postát na stole, ať se trochu zahřeje.
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Zdroje: https://food52.com/recipes/64146-the-river-cottage-s-vegetable-bouillon-a-k-a-souper-mix, https://mzd.gov.cz/polevka-jako-rizikovy-faktor-statni-zdravotni-dozor-ukazal-nadmerne-mnozstvi-soli-v-zarizenich-socialnich-sluzeb/, https://www.rivercottage.net/recipes/diy-pot-noodles, http://www.svasniprojidlo.cz/2023/09/nudlova-polevka-do-sklenice.html, https://restarthubnuti.cz/nudlova-polevka-s-sebou-do-prace/, https://www.denik.cz/gastronomie/domaci-bujon-recept.html, https://zena-in.cz/clanek/domaci-instantni-polevka, https://refresher.cz/147692-Teply-obed-do-prace-hotovy-nez-bys-rekl-svec-Priprav-si-doma-popularni-polevku-v-zavarovacce