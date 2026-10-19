Nenechte zimu, aby z vašeho sudu na vodu udělala cedník. Jednoduchými triky tohoto zahradního pomocníka proti mrazu ochráníte

Působení mrazu na zahradě může být velmi negativní – dokáže totiž řadu věcí jednoduše zničit. Platí to například pro sudy na vodu, které dokáže působení docela obyčejného mrazu doslova roztrhat. Aby k tomu nedošlo, pojistěte si jejich stálou funkčnost několika jednoduchými triky, které zvládne i naprostý amatér. K jejich provedení navíc nebudete potřebovat žádné složité pomůcky, stačí jen obyčejný kanystr nebo PET lahev. Ovšem v případě potřeby si vystačíte dokonce i jen se starou větví.
Jak zabránit prasknutí sudu
Vezměte si k ruce prázdnou PET lahev nebo kanystr. Dovnitř vhoďte několik kamenů, aby klesly na dno a předtím je samozřejmě dobře uzavřete. Pokud to uděláte, nebudete mít už žádné další starosti. Voda rozpínající se vlivem mrazu totiž jako první stlačí právě vzduch v tomto plastovém pomocníkovi, takže nebude mít tendenci hledat jiné cesty a vyrazit například spodní stranu sudu.
PET lahve jako takové ani není nutné potápět. Pokud jich do sudu dáte více (ideálně dvě až tři), mohou plavat na hladině, aniž by ztratily svou funkci. Vybírejte však ty větší s objemem alespoň 1,5 litru. Menší kousky nemají potřebné vlastnosti a prasknutí sudu by pravděpodobně nezabránily. Do sudu je samozřejmě musíte dát předtím, než zamrzne.
Prkno zabrání prasknutí sudu
Využít však můžete i zcela přírodní materiály. Skvělým tipem je docela obyčejné dřevo – ovšem v dostatečném množství. Pokud doma najdete dostatečně dlouhou laťku nebo alespoň dlouhou tlustší větev, pak je do sudu také ponořte. Ale dejte si pozor, aby dřevo vyčnívalo z vody v délce 30 až 60 centimetrů, jinak tato metoda nebude fungovat. A proč je vlastně dřevo tak prospěšné? Jde o měkký materiál a led tedy bude tlačit na něj, a nikoli na stěny sudu. K poškození tedy nedojde.
Pomůže i zakopání sudu do země
Další osvědčenou metodou je zakopání sudu kamkoliv v zahradě. V zemi se musí nacházet alespoň 50 centimetrů jeho těla. Jedině tak se totiž působení vnějšího a vnitřního tlaku vyrovná. Led totiž bude působit rozpínavě zevnitř, a zemina zase udrží kostru sudu vcelku zvenčí. Sud tak s velkou pravděpodobností rovněž nepraskne.
Pokud jste to však doteď neudělali, pravděpodobně už to nestihnete. Země je totiž docela zmrzlá a tuhá. Bude tedy lepší, pokud svůj sud na vodu ochráníte jednou z výše uvedených metod a zakopete ho teprve na jaře. Díky tomu bude navíc stabilnější a nebude vám tedy hrozit, že se převrhne (například při silném větru).
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková