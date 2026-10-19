Řezník radí Čechům: vepřovou pečeni nikdy nekrájejte hned z trouby. Zůstane šťavnatá díky 1 jednoduchému kroku

Pečeně je hotová, kůrka zlátne a celým bytem voní kmín. Právě v téhle chvíli dělá spousta lidí drobnou chybu, kvůli které skončí pěkně upečené maso suché. Mezi těmi, kdo s masem pracují denně, přitom koluje rada, která nic nestojí a zabere jen pár minut.
Kolik šťávy zůstane na prkénku
Kuchařská testovací redakce America’s Test Kitchen si to jednou změřila. Upekla několik vepřových karé o hmotnosti zhruba 450 gramů a část z nich nakrájela hned, část po deseti a část po dvaceti minutách. Kusy krájené rovnou z trouby přišly o 6,5 až 8,6 procenta své hmotnosti, a to v podobě šťávy, která zůstala na prkénku. Po dvacetiminutovém odpočinku ztráta klesla zhruba na 4 procenta.
Stejný test odhalil ještě jednu věc. Maso z hodně rozpálené trouby potřebovalo na odpočinek víc času než maso pečené pomalu při nízké teplotě. Okraje masa z rozpálené trouby byly totiž mnohem víc prohřáté a vlákna v nich silněji stažená.
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Teplo v troubě způsobí, že se svalová vlákna stáhnou a vytlačí ze sebe část tekutiny. Dokud je pečeně rozpálená a vlákna sevřená, stačí jeden řez a šťáva vyteče. Jak pečeně odpočívá na prkénku, sevřená vlákna se postupně uvolňují a šťávu znovu pojmou do sebe. Plátky si ji pak odnesou na talíř a na prkénku jí zbude jen málo.
Na prkénku se pečeně ještě chvíli dopéká sama. Vnější vrstvy mají při vytažení vyšší teplotu než střed a během odpočinku mu část tepla předají, takže teplota v jádru velkého kusu ještě o pár stupňů vystoupá. Kdo měří vpichovým teploměrem, měl by s touhle rezervou počítat. U vepřového se ale vyplatí změřit jádro po odpočinku ještě jednou a ověřit, že opravdu dosáhlo bezpečné teploty.
Kolik minut stačí
Pro běžnou vepřovou pečeni se v kuchařských radách nejčastěji objevuje zhruba deset minut, některé doporučují 10–15 minut. Obecně platí, že čím je kus masa větší a silnější, tím déle by měl odpočívat.
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Québečtí chovatelé prasat nabízejí jednoduchý výpočet. Odpočinek by podle nich měl trvat přibližně pětinu až čtvrtinu doby pečení. Když se tedy pečeně peče dvě hodiny, měla by pak odpočívat zhruba 24 až 30 minut.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Jak dlouho nechat maso odpočívat Zdroj rady Běžná vepřová pečeně zhruba deset minut, podle některých rad 10–15 minut kuchařské rady Větší a silnější kus masa čím větší a silnější kus, tím déle obecné pravidlo Maso z hodně rozpálené trouby víc času než maso pečené pomalu při nízké teplotě test America’s Test Kitchen Výpočet podle doby pečení přibližně pětina až čtvrtina doby pečení, po dvou hodinách v troubě tedy zhruba 24 až 30 minut québečtí chovatelé prasat
Bojíte se, že jídlo mezitím vystydne? Velký kus masa drží teplo dlouho, takže na talíř se dostane pořád příjemně teplý. Čekání se navíc dá využít: mezitím stihnete dochutit omáčku z výpeku, scedit brambory nebo nakrájet knedlík.
Alobal stačí jen položit
Pečeni přendejte na prkénko nebo talíř a alobal či pečicí papír přes ni jen lehce přehoďte. Fólie nemá maso těsně obalit ani úplně uzavřít. Pod těsným obalem se drží pára, která rozmočí kůrku, a maso by se navíc zbytečně dál dopékalo.
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Po odpočinku přijde na řadu nůž. Nejlépe poslouží dobře nabroušený nářezový nebo kuchařský nůž, jehož čepel vystačí na celý řez. Krátká nebo tupá čepel plátky trhá a mačká, takže by šťáva, na kterou jste trpělivě čekali, skončila na prkénku.
Rozhoduje i směr řezu. Podívejte se na pečeni zblízka a najděte, kterým směrem se táhnou svalová vlákna, a řez pak veďte kolmo k nim. Takový plátek se snadno rozžvýká i u kusu, který zrovna nepatří k nejměkčím. Dokud je pečeně teplá, snese spíš plátky o něco silnější, na tenké nářezy je lepší nechat zbytek vychladnout.
Odpočinek pečení nenahradí
Na jednu věc je dobré pamatovat. Vepřové maso musí být dostatečně propečené a samotné čekání nedopečenou pečeni nespraví. Pokud si nejste jistí, zapíchněte teploměr tam, kde je kus nejtlustší, a hrotem se vyhněte kosti.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím Teploměr zapíchnutý do nejtlustšího místa pečeně spolehlivě ukáže, jestli je vepřové dost propečené. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Americká agentura pro bezpečnost potravin FSIS uvádí u vepřových pečení minimum zhruba 63 °C v jádru a potom aspoň tři minuty odpočinku. České kuchařské rady pro klasickou propečenou pečeni počítají se 70 až 75 °C.
Zdroje: https://www.americastestkitchen.com/how_tos/9905-roasting-temp-and-resting-time, https://www.petitchef.cz/articles/veprova-pecene-z-trouby-ktera-nevyschne-jak-zajistit-aby-maso-zustalo-stavnate-aid-44173, https://www.i-zurnal.cz/krajeni-masa/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-dokonale-stavnate-maso-rady-a-tipy/, https://www.leporcduquebec.com/en/?p=10107, https://www.rohlik.cz/chef/70-roast-beef, https://www.petitchef.cz/articles/ztraci-vase-maso-pri-krajeni-hodne-stavy-staci-pockat-par-minut-a-vysledek-bude-uplne-jiny-aid-46404, https://forbes.cz/roastbeef-bez-zacouzeneho-bytu-spalene-panve-a-velke-namahy-jde-to/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/safe-temperature-chart, https://www.i-zurnal.cz/propecenost-masa/