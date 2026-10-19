Nový bič na české pejskaře od 1. července! Pokud neuděláte tuto věc, hrozí vám pokuta až 300 000 Kč

Stát vybudoval jednotný registr, stanovil povinnost pro všechny chovatele a vyřešil, kdo systém provozuje i jak ho financuje. Pak ale udělal jednu věc, která v praxi rozhodne o tom, kolik lidé skutečně zaplatí: poslední krok, samotný zápis psa, přenechal soukromým veterinářům. A s ním i cenotvorbu. Žádný celostátní ceník, žádný strop, žádná doporučená sazba. Jen smluvní cena konkrétní ordinace.
Co je Centrální evidence psů a proč nestačí čip
Centrální evidence psů (CEP) je neveřejný informační systém veřejné správy, který od 1. července 2026 nahrazuje dosavadní roztříštěnou mozaiku obecních registrů a soukromých databází. Provozuje ho Komora veterinárních lékařů, přístup do něj mají veterináři, Státní veterinární správa, Policie ČR, obce i samotní chovatelé po přihlášení přes bankovní identitu.
Klíčové je, co CEP
není: není to jen seznam čipů. Eviduje číslo mikročipu nebo tetování, pohlaví psa, údaje o chovateli, adresu místa chovu, číslo petpasu i záznamy o očkování proti vzteklině. A hlavně, samotné očipování ani zápis v obecní evidenci zákonnou povinnost nesplní. Výslovně to uvádějí Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa i Komora. Kdo má psa s čipem a platí obecní poplatek, stále musí zajít k veterináři a požádat o zápis do CEP. Stát zaplatil systém, cenu pro lidi neurčil
Financování samotného registru je přesně vyčíslené. Vyhláška č. 433/2025 Sb. stanoví, že ministerstvo uhradí Komoře až 8,1 milionu korun za vybudování systému a 1,2 milionu ročně za jeho provoz, plus další náhrady za přístup a poskytování údajů. To jsou peníze, které tečou ze státního rozpočtu ke Komoře.
Jenže pak je tu druhý účet, ten, který dostane chovatel v ordinaci. A tady zákon mlčí. Žádný paragraf nestanoví jednotnou sazbu za zápis psa do CEP. Žádná vyhláška neurčuje strop. Vztah mezi chovatelem a veterinářem je v této oblasti čistě smluvní, stejně jako u čipování nebo registrace petpasu. SVS to na svém webu potvrzuje doslova: ceny veterinárních úkonů jsou smluvní.
V praxi to znamená, že za identický administrativní úkon, vyplnění formuláře v systému CEP, může jedna ordinace účtovat stokorunu, jiná pětistovku. Centrální databáze ceníků neexistuje. Kdo chce vědět, kolik zaplatí, musí zavolat nebo napsat konkrétnímu veterináři.
Co musíte udělat a do kdy
Registrace není automatická. Veterinář nemá povinnost psa zapsat při běžném ošetření, chovatel musí o zápis aktivně požádat. U štěňat se povinnost váže na čipování před předáním novému majiteli, u starších psů nejpozději na nejbližší očkování nebo přeočkování proti vzteklině.
Praktický postup vypadá takto:
Na webu registrpsu.gov.cz najdete seznam veterinářů zapojených do systému. U vybraného pracoviště si ověříte cenu za zápis. Při návštěvě požádáte o registraci, veterinář zadá údaje do CEP. Po přihlášení přes bankovní identitu uvidíte svého psa v systému, můžete si upravit telefon nebo e-mail a nahlásit ztrátu či nález.
Při stěhování nebo prodeji psa změnu provede veterinář na žádost chovatele, a to do sedmi dnů. Systém není vázaný na jednu konkrétní ordinaci, změnu může provést kterýkoli registrovaný veterinář.
Výjimky z povinnosti jsou úzké: pokusná zvířata a některé služební psy ozbrojených sil, bezpečnostních sborů či obecní policie. Všichni ostatní, od majitelů čivav po chovatele dog, musí psa zapsat.
Co hrozí a jak budou kontroly probíhat
Nesplnění povinnosti je přestupek podle veterinárního zákona, který projednává krajská veterinární správa. Konkrétní výše sankce se odvíjí od právního režimu chovatele, zda jde o běžného majitele, nebo podnikatele. Přesnou částku pro nepodnikajícího chovatele oficiální materiály CEP srozumitelně neuvádějí, ale přestupkový režim existuje a je vymahatelný.
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Plošné obcházení domácností se nechystá. Kontrola bude spíš situační: při nálezu toulavého psa, při pokousání, při veterinární kontrole chovu. Obce, policie i SVS mají v systému možnost vyhledávat podle čísla čipu, filtrovat záznamy a exportovat výsledky. CEP tak není jen pasivní seznam, je to pracovní nástroj, který úřadům poprvé umožní dohledat psa a jeho chovatele v jedné celostátní databázi.
Česko versus Polsko: dva přístupy k jednomu problému
Zajímavé srovnání nabízí Polsko, kde vláda letos přijala projekt celostátního registru KROPiK s povinným čipováním a registrací psů i koček. Na rozdíl od Česka ale
polská vláda rovnou stanovila cenový strop: maximálně 50 zlotých (zhruba 290 Kč) za označení včetně čipu a dalších 50 zlotých za samotnou registraci. Český zákonodárce tuto cestu nezvolil. Zavedl jednotnou povinnost, ale konečný účet ponechal trhu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková