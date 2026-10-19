Rozšíření bazénu v Prachaticích vyjde na 152 milionů. Nabídne tobogán i větší saunový svět

Prachatice pokračují v přípravě rozsáhlé modernizace svého sportovně-relaxačního centra. Výběrové řízení na stavební práce, které město zahájilo koncem roku 2024, postupně prošlo několika fázemi. Zatímco v předběžném kole projevilo o zakázku zájem 18 dodavatelů, do navazujícího řízení předložily konkrétní nabídky pouze tři společnosti. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Auböck. Práce nacenila na152 milionů korun bez DPH.
„Město Prachatice pokračuje v projektu stavebních úprav a přístavby Sportovně relaxačního centra. Při výběru nejvhodnější nabídky a posouzení celkových nákladů přistoupila hodnotící komise k optimalizaci zadání tak, aby projekt lépe odpovídal finančním možnostem města Prachatice,“ sdělila mluvčí města Jana Hulešová.
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Více možností pro sport i odpočinek
Plánovaná investice počítá s rozšířením stávajícího plaveckého bazénu a modernizací jeho zázemí. Cílem je vytvořit moderní zařízení, které nabídne širší možnosti sportovního vyžití i relaxace obyvatelům Prachatic a návštěvníkům města.
Aktualizovaný projekt, který město představilo na konci loňského roku, počítá například s rozšířením saunového světa, výstavbou tobogánu a nových relaxačních bazénů. Záměr navazuje na původní dokumentaci, jeho podoba se však upravovala s ohledem na současné požadavky i zkušenosti s provozem areálu.
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Sportovně-relaxační centrum nyní nabízí krytý pětadvacetimetrový bazén se šesti plaveckými drahami, vířivku, dětský bazén se skluzavkou, saunový svět i fitness centrum. Plánované úpravy mají rozšířit nabídku služeb a zvýšit atraktivitu areálu.
Krajská dotace se má přesunout do roku 2027
Na financování projektu se má podílet také Jihočeský kraj, který městu přislíbil dotaci ve výši 50 milionů korun. Vzhledem k aktuálnímu harmonogramu a dosavadnímu průběhu příprav však Prachatice nebudou schopné tuto částku v letošním roce proinvestovat. Požádaly proto poskytovatele o přesun čerpání dotace do roku 2027.
Prachatice v minulosti avizovaly, že samotné stavební práce by měly trvat přibližně 18 měsíců od podpisu smlouvy.