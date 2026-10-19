Jak zazimovat robotickou sekačku v 5 krocích aneb proč ji nestačí odnést do garáže a čekat na jaro

Jak zazimovat robotickou sekačku, aby bez problémů přečkala zimu a proč ji nestačí odnést do garáže a čekat na jaro? Podívejte se, jak sekačku zazimovat v pěti krocích.
Robotická sekačka vyžaduje po posledním sečení před zimou zvláštní péči
Robotická sekačka patří k nepostradatelným pomocníkům vaší zahrady. A protože je její pořízení poměrně velkou investicí, určitě nechcete, aby vám hned po záruce odešla. Proto je důležité její správné zazimování. Nejde o žádný složitý proces, ale těchto několik kroků může výrazně prodloužit její celkovou životnost.
Kdy uložit robotickou sekačku před zimou?
Zatímco jeden rok je potřeba trávník posekat ještě začátkem listopadu, jindy období sekání končí už během října. Přesné datum pro uskladnění robotické sekačky neexistuje. Vždy se řiďte aktuálním počasím a když tráva přestane přirůstat a noční teploty trvale klesají pod 10 °C, přichází čas na zazimování.
Poslední sečení se doporučuje provést ve výšce 6–8 cm. Nižší trávník je náchylnější na mráz a příliš vysoká pod sněhem slehne. Robotickou sekačku s lithium-iontovou baterií ukliďte nejpozději před prvním mrazem. Nízké teploty těmto bateriím škodí.
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Přečtěte si pozorně příbalový leták
Každý výrobce robotických sekaček má ve svém návodu uvedený postup, na co se po posledním podzimním sečení trávníku zaměřit. Někteří výrobci dokonce uvádějí samostatný návod s přesnými instrukcemi pro zazimování robotických sekaček.
Zatímco některé přístroje nevyžadují prakticky žádnou péči, u jiných výrobci nařizují vyjmutí baterie a její pravidelné dobíjení. Proto nejdříve prostudujte kompletní návod, jak zazimovat váš typ sekačky, a pokud návod nemáte k dispozici, pak vám může pomoci tento jednoduchý univerzální průvodce.
Kam umístit robotickou sekačku na zimu?
Většina majitelů zahrad ukládá zahradní techniku do samostatně stojících zahradních domků nebo nevytápěných kůlen či garáží. I když jde o prostory suché, mnohdy dochází k jejich promrznutí, což rozhodně není ideální pro bezpečné uskladnění veškerého aku zahradního náčiní, včetně robotických sekaček.
Teplota klesající pod bod mrazu je pro akumulátory kritická. Většina technických manuálů uvádí optimální teplotu pro uskladnění sekačky v rozmezí 5 až 20 °C. Teploty nižší v kombinaci se vzdušnou vlhkostí způsobují kondenzaci vody uvnitř přístroje.
Nesprávné uskladnění robotické sekačky může dokonce trvale poškodit baterii, u které dojde k výraznému snížení kapacity. Dalším problémem je časté kolísání teplot. Při nesprávném uskladnění robotické sekačky přes zimu může dojít ke snížení o 20 až 30 % kapacity baterie. Pro uskladnění akumulátorového přístroje se obecně doporučuje temperovaný prostor, například technická místnost nebo sklep.
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Na co se zaměřit u robotické sekačky před zimou?
Před uložením robotické sekačky proveďte pečlivou vizuální kontrolu. Zkontrolujte, zda není poškozená, nejsou na přístroji praskliny a zda mechanismus funguje bez problémů.
Odstraňte zbytky trávy, popřípadě bláta pomocí hrubšího kartáče a vlhkým hadříkem očistěte povrch přístroje od prachu a dalších nečistot. Zkontrolujte stav žacích nožů. Tupé nože nahraďte novými. Odborníci doporučují měnit celou sadu nožů včetně upevňovacích šroubů, čímž se eliminuje riziko rozvážení žacího disku, které by mohlo mít za následek nadměrné vibrace s nežádoucím opotřebením motoru.
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Jak zazimovat sekačku krok za krokem
- Odpojte zařízení: Před čištěním sekačku vypněte a odpojte od nabíjecí stanice.
- Sekačku očistěte: odstraňte zbytky trávy, hlínu a ostatní nečistoty z krytu i spodní části sekačky. a používejte šetrné čisticí kartáče a vlhký hadřík. Nikdy přístroj nečistěte pod proudem vody nebo umístěním do nádoby s vodou a vždy postupujte podle návodu výrobce.
- Prohlédněte stav nožů. V případě potřeby je vyměňte. Při manipulaci s noži používejte ochranné rukavice.
- Postarejte se o baterii: akumulátor vyjměte a uložte na suché místo s teplotou doporučenou výrobcem.
- Uložte sekačku na suché místo: Sekačku uskladněte v čistém, suchém a temperovaném prostoru.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Než uložíte svou robotickou sekačku na zimu do temperované místnosti, a věnujte několik minut její očistě, kontroluje žacích nožů a správnému uskladnění baterie. Pokud dodržíte veškeré pokyny výrobce, na jaře si ušetříte zbytečné výdaje za opravu nebo výměnu poškozených součástí.
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Autor: Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)