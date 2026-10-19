V nočním klubu propukla panika. Někdo dovnitř vhodil podezřelou látku, zranilo se 38 lidí

Incident se odehrál v neděli dopoledne v obci Mörlenbach-Bonsweiher, která leží v jihoněmecké spolkové zemi Hesensko. Krátce před desátou hodinou se na policii obrátila žena z domu v ulici Alte Landstraße. Oznámila, že někdo pomocí stavebního stroje právě ničí obydlí její rodiny. Následně se ukázalo, že za řízením bagru seděl čtyřiačtyřicetiletý muž, který lžící stroje narazil do obvodové zdi. Náraz způsobil tak závažné poškození, že se část fasády zřítila. Přestože v domě byli v době incidentu lidé, všichni se dokázali včas dostat ven a nikdo neutrpěl zranění.
Nábytek skončil na zahradě
Rozsah poškození zachycují také fotografie z místa události. Na budově je patrná zničená část obvodové stěny zasahující do několika podlaží. Z místností za poškozenou fasádou se ven dostal také nábytek, jehož část skončila na přilehlé předzahrádce. Nešlo tedy pouze o poškozenou omítku nebo několik vyražených cihel, ale o zásah do samotné konstrukce domu. Přesný počet úderů bagrovou lžící zatím nebyl zveřejněn. Stejně tak není potvrzeno, jak dlouho muž se strojem u domu manipuloval, než se podařilo situaci ukončit.
Podezřelého policisté odvezli do odborného zařízení
Policisté čtyřiačtyřicetiletého muže zadrželi přímo na místě incidentu. Následně byl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu převezen do specializovaného zdravotnického zařízení, podle regionálního zpravodajství do psychiatrické kliniky. Podrobnosti o jeho zdravotních obtížích ani případném psychiatrickém onemocnění zveřejněny nebyly. Zatím proto nelze vyvozovat, zda jeho zdravotní stav s útokem přímo souvisel. Další informace naznačují, že podezřelý pochází ze sousedství poškozeného domu. Jestli mezi ním a obyvateli existoval předchozí konflikt, však dosud není známo.
Poškozený dům musel zkontrolovat statik
Na místo kromě policie dorazili hasiči, zdravotníci a pracovníci německé Spolkové agentury technické pomoci, známé pod zkratkou THW. Zásah se netýkal pouze zadržení podezřelého, ale také zabezpečení vážně poškozené nemovitosti. Přivolaný statik měl posoudit, zda stavba po narušení obvodové stěny zůstala dostatečně stabilní. Právě narušení nosných konstrukcí může představovat nebezpečí i poté, co samotný náraz skončí. Technická pomoc se proto zaměřila na zabezpečení objektu a omezení dalších rizik. Zda bude rodina moci v domě nadále bydlet, nebylo v prvních zveřejněných informacích upřesněno.
Kriminalisté zjišťují motiv útoku
Vyšetřování převzala kriminální policie, která se zabývá podezřením z trestného činu ničení staveb. Německé trestní právo takové jednání odlišuje od běžného poškození cizí věci, protože zásah do stavby může ohrozit její bezpečnost a osoby, které se v ní nacházejí. Závažnost případu tak nebude záviset pouze na hodnotě zničeného majetku, ale také na konkrétních okolnostech útoku. Konečnou výši škody zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. Nadále není jasné ani to, co muže k použití bagru proti obytnému domu vedlo. Policie zatím nezveřejnila informace o případném obvinění ani o dalších procesních krocích.
Použité zdroje: presseportal.de . tagesschau.de rnz.de