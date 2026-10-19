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V nočním klubu propukla panika. Někdo dovnitř vhodil podezřelou látku, zranilo se 38 lidí

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Dennívýzva
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Neobvyklý útok na rodinný dům vyšetřují policisté v německém Hesensku. Čtyřiačtyřicetiletý muž v neděli 18. října narazil stavebním bagrem do obytné budovy a způsobil rozsáhlé škody. Část obvodové stěny se zřítila a nábytek z poničených místností skončil před domem. Obyvatelům se podařilo včas dostat do bezpečí. Podezřelého policisté zadrželi přímo na místě.
V nočním klubu propukla panika. Někdo dovnitř vhodil podezřelou látku, zranilo se 38 lidí

V nočním klubu propukla panika. Někdo dovnitř vhodil podezřelou látku, zranilo se 38 lidí

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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