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V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo

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To vše zarámovalo ideální počasí, hojná účast a dobrá nálada. Když se to sečte i podtrhne, svitavské letní slavnosti se nadmíru vydařily.
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo

V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo

Zdroj: 8.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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