Past na řidiče v Lednici. Zjistili jsme, kde nechat auto, abyste legálně zaplatili jen stovku za celý den

Kdo poprvé spatří omšelé hradby vystupující z korun stromů nad vodní hladinou, snadno uvěří, že tu stojí pozůstatek gotické pevnosti. Jenže Janův hrad, Janohrad, je promyšlená romantická stavba z počátku 19. století, navržená tak, aby vypadala jako malebná zřícenina. Právě ta „neskutečnost“ je jeho největší devízou: místo oprýskaných zdí bez účelu tu najdete průchozí ochozy s výhledem do krajiny, kryté sály s loveckými motivy a atmosféru, kterou si Lichtenštejnové nechali doslova navrhnout na míru. A protože leží stranou hlavního zámeckého ruchu, nabízí klidnější alternativu k přeplněné Lednici.
Hrad, který nikdy nebyl hradem
Stavbu zahájil roku 1801 kníže Alois I. Josef z Lichtenštejna podle projektu architekta Josepha Hardtmutha, téhož, který stojí za řadou dalších staveb v Lednicko-valtickém areálu. Záměr byl jasný: vytvořit romantickou kulisu pro lovecké společnosti. Janohrad sloužil jako shromaždiště před hony, místo posledních lečí a hostin. Po smrti Aloise I. stavbu dokončil jeho bratr Jan I. Josef, po němž hrad nese jméno.
Poloha nebyla náhodná. Janohrad stojí na místě obtékaném ze tří stran rameny Dyje a Staré Dyje, v samém srdci lužní krajiny, která je součástí
krajinné památky UNESCO Lednicko-valtického areálu. Celá kompozice pracuje s cílenými průhledy, a právě z ochozů Janohradu se otevírá jeden z nejpůsobivějších: meandrující vodní ramena lemovaná starými duby a jasany, bez jediné moderní stavby v zorném poli. Co uvidíte uvnitř i venku
Prohlídkový okruh je jediný, trvá asi 25 minut a provází jím průvodce. Skupiny mají maximálně 30 osob, takže se nebudete mačkat v úzkých chodbách. Trasa vede přes velký Rytířský sál, dva dámské salónky a salónky ve věžích, a právě přesuny mezi nimi se odehrávají po otevřených ochozech prvního patra. Tam je ten moment, kvůli kterému sem lidé jezdí.
Otevřené hradby znamenají volný výhled do korun lužního lesa a na vodní síť pod ním. Stará Dyje se tu větví do několika ramen a kanálů, které vytvářejí krajinu připomínající spíš mokřadní divočinu než zámecký park. Právě ten kontrast (uvnitř lovecká elegance, venku divoká voda) dělá z Janohradu místo, které se nedá nahradit fotografií.
Podle nás je nejsilnější hodnota Janohradu právě v téhle kombinaci: krátká, soustředěná prohlídka a pak hodiny v krajině kolem. Kdo hledá rozsáhlé interiéry plné nábytku a porcelánu, ať zamíří na hlavní zámek. Kdo chce výhledy, vodu a klid, ten je tu správně.
Jak se tam dostat: pěšky, nebo lodí
Z centra Lednice vede k Janohradu pěší trasa parkem, která měří přibližně čtyři kilometry jedním směrem. Cesta je rovinatá, vede po parkových cestách přes minaret a podél Staré Dyje a zvládne ji průměrně zdatný chodec bez speciální výbavy. Podle
provozovatele lodních plaveb je vzdálenost od zámku k minaretu 1,5 km a od minaretu k Janohradu dalších 2,5 km.
Druhou variantou je kombinace lodi a chůze. Komentovaná plavba ze zámku k minaretu trvá 20 minut, z minaretu k Janohradu dalších 40 minut. Jedním směrem po vodě, zpátky pěšky, nebo naopak. Pro rodiny s dětmi je to praktické řešení, které zkrátí pochod a přidá zážitek na vodě.
Pěšky celá trasa: cca 4 km jedním směrem, rovný terén, parkové cesty Lodí + pěšky: 60 minut plavba jedním směrem, zpět pěšky (nebo obráceně) Parkování v Lednici: parkoviště A/B v ulici 21. dubna, 35 Kč/hod., max. 100 Kč/den; levnější celodenní varianta parkoviště C, 90 Kč/den Kdy otevírá a kolik zaplatíte
Tady je zásadní detail pro každého, kdo plánuje jarní výlet: lednický zámek a skleník otevřely už 31. ledna 2026, jarní lodní plavby rovněž fungují. Ale samotný Janohrad zahajuje pravidelnou návštěvní dobu až
1. května 2026. Kdo přijede v březnu nebo dubnu, uvidí hrad jen zvenčí.
Období Dny Hodiny 1. 5. – 30. 6. út–ne 9:00–17:00 1. 7. – 31. 8. po–ne 9:00–17:00 1. 9. – 30. 9. út–ne 9:00–17:00 1. 10. – 1. 11. so–ne 9:00–16:00
Vstupné na Janohrad činí
140 Kč za dospělého. Pro srovnání: základní okruh Reprezentační sály na lednickém zámku stojí 300 Kč. Janohrad tak vyjde na necelou polovinu ceny a prohlídka je výrazně kratší, což nemusí být nevýhoda, pokud zbylý čas strávíte v lužní krajině kolem.
Rezervace předem není pro jednotlivce povinná, stačí přijít na místo. Kdo chce jistotu, může si koupit vstupenku online, ale pozor: eTicket je třeba zakoupit nejpozději 48 hodin před prohlídkou. Na spontánní výlet tedy počítejte s nákupem u pokladny.
Klidnější Lednice pro ty, kdo nehledají davy
Lednice patří k nejnavštěvovanějším památkám ve správě NPÚ na Moravě a ve Slezsku. Janohrad leží na periferii areálu, má jediný krátký okruh s omezenou kapacitou a přístup k němu vyžaduje několik kilometrů chůze nebo plavbu. Přesná návštěvnost Janohradu se veřejně neuvádí, ale už samotný formát místa funguje jako přirozený filtr davů.
VIDEO
Právě proto dává smysl brát Janohrad ne jako „menší Lednici“, ale jako jiný typ zážitku. Dvacet pět minut s průvodcem, otevřené ochozy nad vodou a pak dlouhá procházka lužním lesem zpátky k autu. Romantická zřícenina, která nikdy nebyla zříceninou, v krajině, která nikdy nebyla divoká, a přesto obojí působí přesvědčivě.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková