Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Na poličce vedle mouky a cukru stojí v mnoha kuchyních nenápadný sáček, který se vytahuje hlavně před pečením perníku. Jedlá soda ale umí víc než kypřit těsto. Když vám na dně kastrolu zůstane černá vrstva od guláše nebo krupicové kaše, většinu práce udělá právě ona.
S její pomocí se spálená krusta odlepí ode dna bez velkého drhnutí a kov nebo smalt pod ní zase získá původní barvu. Kromě sody budete potřebovat jen vodu, sporák a chvíli času. Do každého hrnce, který doma máte, ji ovšem sypat nemůžete.
Než sáhnete po sodě, zjistěte, z čeho je hrnec
Nerez i smalt sodu bez potíží snesou. Hliník je jiný případ, protože na ni citlivě reaguje a kastrol z něj může skončit se zčernalým dnem. Pánve s nepřilnavým povlakem z teflonu sodou raději nečistěte, protože krystalky by povlak časem obrousily a jídlo by se na něm začalo chytat. Litinovou pánev je lepší vydrhnout hrubou solí a horkou vodou.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nádobí Jedlá soda Proč nebo čím jinak Nerezový a smaltovaný hrnec ano soda mu neublíží Hliníkový kastrol ne kov na sodu reaguje a dno může zčernat Pánev s nepřilnavou vrstvou z teflonu raději ne krystalky povlak časem ztenčují Litinová pánev lepší jiný postup vydrhnout hrubou solí a horkou vodou
Ke zdrženlivosti vybízejí i někteří výrobci. Tescoma na svém webu vysvětluje, že své hrnce a pánve vyrábí z mnoha různých materiálů, a proto čištění sodou nedoporučuje. Radí počkat, až nádoba úplně vystydne, pak ji naplnit teplou vodou se saponátem a po nejméně třiceti minutách odmáčení ji domýt měkkou houbou. Kdo má nádobí od této značky, udělá nejlépe, když se bude řídit pokyny výrobce.
Proč soda zabere tam, kde drátěnka škodí
Během varu horká voda spáleninu postupně prosákne a krusta měkne zevnitř. Hydrogenuhličitan sodný, jak zní chemický název sody, k tomu vytváří mírně zásadité prostředí, ve kterém se snáz rozpouští připečený tuk. Nerozpuštěná zrníčka pak při stírání fungují jako velmi šetrný abrazivní prášek, takže si vystačíte s měkkou houbičkou.
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Kovová drátěnka při drhnutí nerozlišuje mezi spáleninou a dnem, takže zdrsní i hladký kov nebo smalt pod spáleninou. Do jemných rýh, které na dně zůstanou, zateče při příštím vaření omáčka nebo kaše a uchytí se tam mnohem snáz než na hladkém povrchu. Z hrnce, který jste chtěli zachránit, se tak stane nádoba, ve které se jídlo chytá pořád.
Vyvaření: pár minut varu a pak čekání
Nejspolehlivější je sodu v hrnci rovnou povařit. Postupujte takto:
Vodu napusťte do vychladlého kastrolu tak, aby sahala nad černé dno, a rozmíchejte v ní několik lžic sody. Kastrol pak přesuňte na sporák a roztok nechte několik minut mírně vřít. Často je vidět, jak se ode dna oddělují tmavé šupinky ještě dřív, než plotnu vypnete. Po vypnutí nechte hrnec stát i s roztokem. Doba čekání se řídí tloušťkou krusty. Na tenký povlak obvykle stačí třicet minut, silná černá vrstva si řekne o několik hodin. Roztok mezitím pracuje sám a vy se můžete věnovat čemukoli jinému. Uvolněné zbytky nakonec stáhněte měkkou houbičkou nebo dřevěnou stěrkou, takže velké drhnutí odpadá. Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Zůstaly na dně tmavé ostrůvky? Postup klidně zopakujte s další lžící sody a hrnec tentokrát nechte s roztokem stát přes noc.
Pasta přímo na skvrnu
Na drobné připálené místo stačí kaše ze sody a vody, plotnu vůbec nepotřebujete. Do misky nasypte pár lžic sody a po kapkách přilévejte vlažnou vodu, dokud nevznikne hmota hustá asi jako zubní pasta. Tou zakryjte zčernalé místo, počkejte asi hodinu a teprve potom vezměte do ruky houbičku.
Na menší připálené místo stačí hustá kaše ze sody a vody, kterou necháte na skvrně zhruba hodinu působit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výhodou je, že kaši nanesete jen tam, kde ji opravdu potřebujete, třeba na jedinou skvrnu u okraje dna. Pro nádobí platí stejná pravidla jako u vyvaření, takže hliník a teflon vynechte.
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Láká to strčit horký kastrol hned pod kohoutek, aby se spálenina začala odmáčet co nejdřív. U prázdné nádoby, která ještě sálá žárem z plotny, ale náraz studené vody může prohnout dno a na smaltu způsobit drobné praskliny.
Kastrol proto odložte stranou a nechte ho vychladnout. Vodu se sodou nalévejte až do nádoby, kterou bez obav vezmete do ruky.
Zdroje: https://zpravy.tiscali.cz/pripaleny-hrnec-s-cernym-dnem-odlozte-dratenku-spalenina-se-pusti-skoro-sama-a-za-par-korun-729314, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/zachrana-pro-pripalene-pekace-a-hrnce-jedla-soda-sul-i-olej-20191129.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/4434-jak-vycistit-pripaleny-hrnec-i-bez-chemie-pomuze-obycejna-sul-jedla-soda-dreveny-popel-i-coca-cola/, https://www.tescoma.cz/jak-vycistit-pripaleny-hrnec, https://youklid.cz/blog/jak-vycistit-pripaleny-hrnec-a-panev-snadne-triky, https://www.i-zurnal.cz/pripaleny-hrnec/