Ani máslo, ani tuk. Do vanilkových rohlíčků patří 1 surovina, díky které se rozplývají na jazyku

Když se v prosinci u kávy rozebírá, proč se komu povedly rohlíčky lépe než sousedce, řeč se skoro vždycky stočí k máslu. Dobré máslo je opravdu základ a s levnými náhražkami se těsto špatně poddává rukám. Jenže máslo do rohlíčků dává každý.
To, jestli se rohlíček na jazyku rozpadne, nebo připomíná obyčejnou máslovou sušenku, má na svědomí ještě jedna surovina. Hospodyně ji do těsta sypou tak samozřejmě, že ji málokdo bere jako tajemství úspěchu.
Ořechy dělají z těsta peříčko
Tou surovinou jsou mleté ořechy. V klasickém těstě stojí vedle hladké mouky, másla, moučkového cukru a žloutku a v tradičních receptech chybí jen výjimečně. Kromě chuti a vůně totiž dodávají těstu i jeho typickou křehkost.
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Vysvětlení je jednoduché. Ořechy neobsahují lepek, který v pšeničné mouce drží těsto pevně pohromadě, a při mletí z nich navíc uniká trocha vlastního oleje. Část těsta tak tvoří surovina, která se v ústech snadno rozdrolí.
Křehkost má ovšem i svou daň. Hned po vytažení z trouby jsou rohlíčky tak jemné, že se při obalování v cukru snadno lámou, takže jim dopřejte pár minut klidu na plechu.
Kolik ořechů patří do těsta
Recepty se liší v detailech, poměr ale vychází podobně. Na tři díly mouky připadá zhruba jeden díl mletých ořechů, takže k 450 gramům mouky stačí přibližně 150 gramů ořechů. Některé recepty přidávají o něco víc.
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Drolivé těsto, které se rozpadá pod prsty, většinou prozrazuje mouku navíc. Tu do něj nenápadně zapracujete při každém podsypání válu. Pomůže:
šetřit s moukou na vále, těsto nechat chvíli odpočinout v lednici, samotné hnětení zkrátit na minimum.
Jakmile se suroviny spojí, přestaňte, protože dlouhým zpracováním těsto o svou křehkost přichází.
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O druh ořechů se rodiny přou snad ještě víc než o množství. Lískové oříšky jsou volbou těch, kdo se drží tradice. Rohlíčky s nimi příjemně voní a chuť zůstává decentní. Recept, který Vídeň nabízí na svém oficiálním turistickém portálu, ovšem počítá s vlašskými ořechy, jejichž chuť je výraznější.
Ze syrových mandlí vycházejí rohlíčky světlé a chuťově jemné. Kdo se nemůže rozhodnout, může druhy klidně smíchat a poměr si doladit podle chuti.
Rozdíly ve zkratce:
Druh ořechů Chuť Poznámka Lískové oříšky decentní drží se jich tradiční recepty, rohlíčky s nimi příjemně voní Vlašské ořechy výraznější počítá s nimi recept z oficiálního turistického portálu Vídně Syrové mandle jemná rohlíčky z nich vycházejí světlé Opražit, ale nemlít na prach Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Krátké opražení nasucho na pánvi nebo v troubě, ještě než ořechy pomelete, prohloubí jejich aroma, které pak nese celé těsto. Rohlíčky po něm navíc vyjdou o odstín tmavší. Kdo chce klasický světlý vzhled, mele ořechy syrové.
Ořechy opražené nasucho dodají rohlíčkům výraznější vůni a o něco tmavší barvu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při mletí pozor na přehnanou důkladnost. Mixér pouštějte jen krátce a průběžně kontrolujte, jestli drť zůstává sypká. Jakmile se začne slepovat do pasty, uvolňuje se z ořechů olej a těsto by pak bylo mastné. Záleží i na tom, jak jsou ořechy skladované. „Určitě nedoporučuji je skladovat namleté v mrazáku. Při pečení jsou pak žmolkovaté,“ uvedla pro Novinky.cz Pavla Stoklasová, cukrářka Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.
Nejlepší jsou až po pár dnech
Vídeňská klasika patří k cukroví, které se vyplatí upéct s předstihem, protože pár dní v krabici jí prospívá. Těsto během nich ještě zkřehne a chuť se zakulatí. Rohlíčky skladujte zvlášť v plechové krabici s těsným víkem, protože jemné máslové těsto rychle přebírá aroma sousedního cukroví.
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Na správný okamžik obalování má každý cukrář svůj názor. Horké rohlíčky na sebe nabalí víc cukru, vychladlé zase zůstanou bez lepkavé vrstvy. Osvědčeným kompromisem je počkat po vytažení z trouby asi dvě minuty, pak rohlíčky obalit a po úplném vychladnutí ještě jednou.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vase-zpravy-jak-na-vanilkove-rohlicky-hlavne-kvalitni-suroviny-radi-cukrarka-z-valasska-40169901, https://www.skrblik.cz/navod/tradicni-vanilkove-rohlicky, https://forbes.cz/krehke-kouzlo-vanoc-vanilkove-rohlicky-co-se-rozplyvaji-na-jazyku/, https://www.wien.info/de/essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/suesspeisen-und-desserts/vanillekipferl-362474, https://www.cooksillustrated.com/recipes/1054-almond-or-hazelnut-crescent-cookies, https://www.onesarcasticbaker.com/pistachio-shortbread-cookies/, https://forbes.cz/bezlepkove-susenky-ze-3-surovin-aneb-v-jednoduchosti-je-krasa-i-chut/, https://www.skrblik.cz/navod/linecke-cukrovi-s-orechy, https://baketotheroots.de/vanillekipferl, https://www.denik.cz/gastronomie/vanilkove-rohlicky/