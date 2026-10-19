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Nemusí jim být ani 18 let, nepotřebují maturitu, pod 60 000 Kč/měsíc nejdou a firmy se o ně perou

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Částka přes 60 000 Kč měsíčně pro juniorního správce sociálních sítí vyvolává otázky. Kdo téma sleduje delší dobu, ví, že za takovým číslem se skoro nikdy neskrývá jen to, že někdo umí natočit video. Skrývá se tam dohoda o tom, co přesně a v jaké kvalitě firmě přinese.
Nemusí jim být ani 18 let, nepotřebují maturitu, pod 60 000 Kč/měsíc nejdou a firmy se o ně perou

Nemusí jim být ani 18 let, nepotřebují maturitu, pod 60 000 Kč/měsíc nejdou a firmy se o ně perou

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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