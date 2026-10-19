Kvůli autismu pětiletý chlapec nerozumí nebezpečí, rozběhne se do silnice před auta

„Už odmalička jsem si všímala, že svět vnímá jinak,“ vzpomíná maminka Lucie na to, jak František roztáčel hračky, pečlivě je řadil do řady a vyžadoval, aby byly stále na stejném místě. Postupně se přidalo zacpávání uší, třes nebo kývání hlavou. Vyšetření nakonec potvrdila autismus, těžkou mentální retardaci, hypotonii dolních končetin a opožděný psychomotorický vývoj.
Ačkoli je Františkovi pět let, vývojově odpovídá přibližně třináctiměsíčnímu dítěti. Sám se nenají, neobleče, stále nosí plenky. Maminka se stará o úplně vše, včetně tříletého Kristiánka a ročního Adámka, zatímco tatínek Jan zajišťuje rodinu po finanční stránce.
Neustálý dohled a každodenní obavy
Slovo autismus se dnes skloňuje poměrně často, ale o tom, co skutečně přináší, se tolik neví. „Jsou dny, kdy je to opravdu hodně náročné, hlavně psychicky,“ přiznává Lucie. Těžké bývají například chvíle venku. František totiž vůbec nevnímá nebezpečí. „Je to o neustálém strachu. Klidně se rozběhne do silnice, i když vidí auta. Nerozumí tomu, co by se mohlo stát,“ popisuje maminka s tím, že proto ho musí mít neustále pod dohledem.
Náročné jsou i zdánlivě obyčejné situace, jako je čekání na zastávce nebo nákup v obchodě. „Když František něco chce a nedostane to, dokáže se velmi rozčílit. Ze vzteku se pak někdy dokonce i pozvrací, jak nedokáže emoce ovládat. Pro lidi kolem to je často těžko pochopitelné, čemuž rozumím. Pro nás je to ale součást běžného života,“ říká paní Lucie.
František zatím nemluví. S rodiči komunikuje pomocí zvuků a oni se postupně učí rozpoznávat, co se jim snaží říct. Rodina pravidelně dojíždí na logopedii a ergoterapii. Domů za nimi jezdí také raná péče a nově chtějí vyzkoušet také hipoterapii. „Do školky František chvilku chodil, ale nové prostředí pro něj bylo příliš náročné. Zkusíme to časem znovu, nicméně nejdůležitější je pro nás to, aby byl spokojený a cítil se bezpečně,“ dodává tatínek Jan.
Pomoc, která dává rodině jistotu
Protože je jejich situace náročná nejen psychicky, ale také finančně, pomáhají rodině i dárci nadace Dobrý anděl. „Za tu pomoc opravdu moc děkujeme! Peníze využijeme na ergoterapii, hipoterapii a na různé učební pomůcky, které bude Fanoušek potřebovat. Moc si toho vážíme,“ vzkazuje paní Lucie.
Dobří andělé pravidelnými měsíčními příspěvky podporují rodiny, ve kterých se dítě nebo rodič potýká s vážným onemocněním či zdravotním postižením. Díky této pomoci mohou rodiny hradit nejen výdaje spojené s léčbou a terapiemi, ale také běžné náklady na chod domácnosti. Získávají tak větší jistotu a klid, aby mohly svou energii věnovat tomu nejdůležitějšímu – péči o své blízké.
Pokud se chcete stát Dobrým andělem i vy, stačí navštívit www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a začít přispívat. I malý pravidelný dar pomáhá rodinám, jako je ta Františkova, zvládat náročnou životní situaci o něco snáz.